Dunyoning yetakchi genotsid bo‘yicha olimlari uyushmasi Isroilning G‘azoda genotsid sodir etayotganini tasdiqlovchi huquqiy mezonlar bajarilganini bildiruvchi rezolyutsiyani qabul qildi, deb dushanba kuni uyushma prezidenti ma’lum qildi.
500 a’zodan iborat Xalqaro Genotsid Bo‘yicha Olimlar Uyushmasi a’zolari orasida ovoz berganlarning 86 foizi rezolyutsiyani qo‘llab-quvvatladi. Ushbu rezolyutsiyada “Isroilning G‘azodagi siyosati va harakatlari 1948-yilda qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Genotsid Jinoyatini Oldini Olish va Jazolash Konventsiyasining II-moddasida belgilangan genotsid huquqiy ta’rifiga mos keladi”, deb e’lon qilindi.
1994-yilda tashkil etilganidan beri genotsid bo‘yicha olimlar uyushmasi tarixiy yoki davom etayotgan genotsid holatlarini tan oluvchi to‘qqizta rezolyutsiyani qabul qilgan.
Isroil tashqi ishlar vazirligi bu borada darhol izoh bermadi.
Isroil 2023-yil oktabr oyida Falastin qarshilik guruhi Hamas tomonidan o‘z hududiga qilingan hujumdan so‘ng G‘azoga hujum boshladi. Isroil rasmiylari ushbu hujumda kamida 1,200 kishi halok bo‘lganini va taxminan 250 kishi asirga olinganini ma’lum qildi.
Shundan beri Isroilning harbiy harakatlari natijasida 63,000 dan ortiq falastinlik halok bo‘ldi, anklavdagi binolarning aksariyati zarar ko‘rdi yoki vayron bo‘ldi va deyarli barcha aholi kamida bir marta o‘z uylarini tark etishga majbur bo‘ldi.
Bundan tashqari, BMT tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan global ochlik monitoringi juma kuni G‘azo shahri va uning atrofidagi hududlar rasmiy ravishda ocharchilikdan aziyat chekayotganini va bu holat kengayishi mumkinligini aniqladi.
Integratsiyalashgan Oziq-ovqat Xavfsizligi Faza Tasnifi (IPC) tizimi ma’lumotlariga ko‘ra, G‘azodagi falastinliklarning chorak qismiga yaqin qismi — 514,000 kishi ocharchilikdan aziyat chekmoqda va bu raqam sentabr oxiriga kelib 641,000 kishiga yetishi kutilmoqda.