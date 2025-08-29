Microsoft kompaniyasi Isroil bilan aloqalariga qarshi kompaniya binosida norozilik bildirgan yana ikki xodimini ishdan bo‘shatdi. Bu voqealar G‘azo hududidagi genotsid davom etayotgan bir paytda sodir bo‘ldi.
Anna Hattle va Riki Fameli ishdan bo‘shatilganliklari haqida ovozli xabar orqali xabardor qilindi, deb xabar berdi chorshanba kuni “No Azure for Apartheid” norozilik guruhi. Payshanba kuni esa guruh yana ikki xodim, Nisreen Jaradat va Julius Shan ham ishdan bo‘shatilganini ma’lum qildi. Ular yaqinda Microsoft bosh qarorgohida norozilik lagerlarini tashkil qilgan namoyishchilar orasida edi.
Microsoft kompaniyasi bu ishdan bo‘shatishlar kompaniya siyosatining jiddiy buzilishlari tufayli amalga oshirilganini bildirdi. Payshanba kuni e’lon qilingan bayonotda, yaqinda joylarda o‘tkazilgan namoyishlar “jiddiy xavfsizlik muammolarini” keltirib chiqarganini ta’kidladi.
Microsoftning Azure dasturiy ta’minotiga ishora qiluvchi “No Azure for Apartheid” guruhi kompaniyadan Isroil bilan aloqalarni uzishni va Falastinliklarga kompensatsiya to‘lashni talab qilmoqda.
“Biz bu yerda turibmiz, chunki Microsoft Isroilga genotsidni amalga oshirish uchun zarur vositalarni taqdim etishda davom etmoqda va shu bilan birga o‘z xodimlarini bu haqiqatdan chalg‘itmoqda,” dedi Hattle o‘z bayonotida.
Hattle va Fameli seshanba kuni kompaniya prezidenti Brad Smitning ofisini egallab olgan yetti nafar namoyishchilar orasida edi. Qolgan besh nafari sobiq Microsoft xodimlari va kompaniyadan tashqaridagi shaxslar edi.
Zamonaviy urush
Bu oyda e’lon qilingan qo‘shma media tergovi Isroil harbiy kuzatuv agentligi Microsoftning Azure dasturiy ta’minotidan foydalanib, Isroil tomonidan bosib olingan G‘arbiy Sohil va qamal ostidagi G‘azoda yashovchi Falastinliklarning mobil telefon qo‘ng‘iroqlarini yozib olish uchun keng ko‘lamli ma’lumotlarni saqlayotganini aniqladi.
The Guardian, Isroil-Falastin nashri +972 Magazine va ibroniy tilidagi Local Call nashri tomonidan olib borilgan tergovda, Isroil Falastinliklarni kuzatish uchun Microsoft bulutiga tayanayotgani aytilgan.
Bunga javoban, Microsoft Covington & Burling LLP yuridik firmasi orqali tekshiruv o‘tkazishni boshlaganini ma’lum qildi.
Boshqa Microsoft xodimlari ham kompaniyaning Isroil bilan aloqalariga qarshi norozilik bildirishgan. Aprel oyida Microsoft AI rahbari Mustafa Suleymanning nutqi davomida texnologiya kompaniyasining 50 yillik yubileyi tadbirida Falastinni qo‘llab-quvvatlovchi xodim tomonidan norozilik bildirildi. Ushbu xodim va yana bir namoyishchi xodim keyinchalik ishdan bo‘shatilgan.
Kompaniyalar va ta’lim muassasalari Isroil bilan aloqalar tufayli noroziliklarga duch kelmoqda, chunki G‘azodagi insonparvarlik inqirozi kuchayib, ochlikdan qiynalayotgan, jumladan bolalar tasvirlari global g‘azabni keltirib chiqarmoqda.
2023 yil oktabridan beri Isroil qamal ostidagi G‘azoda asosan ayollar va bolalardan iborat bo‘lgan qariyb 63,000 Falastinlikni o‘ldirdi. Bu qirg‘in hududning katta qismini vayronaga aylantirdi va deyarli barcha aholini ko‘chirishga majbur qildi.