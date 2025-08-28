Afg‘oniston poytaxti Kobul yaqinida yo‘lovchi avtobusining ag‘darilib ketishi oqibatida kamida 25 kishi halok bo‘lar ekan, 27 kishi tan jarohati oldi. Bu haqida chorshanba kuni tegishli rasmiylar tomonidan ma’lumot bo‘lishildi.
«Tolo News» telekanalining Ichki Ishlar vazirligi Matbuot xizmati kotibi Abdul Matin Qani bergan ma’lumotga tayangan ma’lumotga ko‘ra, voqea dushanba kunidan seshanba kuniga o‘tar kechasi Kobulning Arg‘andi chorrahasi yaqinida sodir bo‘lgan.
Qayd etilishicha avtobus haydovchining ehtiyotsizligi tufayli yo‘ldan chiqib, ag‘darilib ketgan.
Tolibonning Matbuot xizmati Bosh kotibi Zabihulloh Mujohid esa, Anado‘lu agentligiga bergan bayonotida, voqeada halok bo‘lgan va tan jarohati olganlarning jami soni 44 nafar ekanini qayd etdi.
O‘tgan hafta Erondan qaytayotgan muhojirlarni tashigan bir avtobusning Hirot viloyatidagi Hirot – Islom Qal’a avtomobil yo‘lida yuk tashuvchi mashina va mototsikl bilan to‘qnashib ketishi, ortidan transportning yonib ketishi 79 kishi umriga zomin bo‘ldi. Ularning 19 nafari esa yosh bola.
Afg‘onistonda oqibati o‘limga olib kelingan yo‘l - transport hodisalari, yo‘l infratuzilmasi yomonligi va haydovchilarning e’tiborsizligi tufayli tez – tez qayd etilmoqda. Eng yomoni bu holat, oddiy holatdek davom etmoqda.