ANI axborot agentligining ma’lum qilinishicha Hindiston shimolidagi Jammu shtatidagi hindularning mashhur yo‘lidagi ko‘chki kamida 30 kishi hayotiga zomin bo‘ldi, suv toshqinlari esa rasmiylarning tuni bilan aholini uydan chiqmaslik haqidagi ogohlantirishlariga yoʻl ochdi.
Jammu, Hindistonning federal boshqaruvidagi Jammu va Kashmirning bir qismi bo'lib, Hindiston tomonidan boshqariladigan Kashmirni ham o'z ichiga oladi.
Ob - havo ma'murlari tog'li Ladax mintaqasi uchun yana kuchli shamol va yomgʻir yogʻishi mumkinligini ifoda etar ekan Jammuda noqulay ob - havo sharoiti davom etishini oʻz soʻziga ilova etdi.
Rasmiylar aloqa xizmatlarini tiklash uchun kurashayotgan bir paytda, Jammu va Kashmir siyosiy yetakchisi Umar Abdullahning aytishicha, aloqa deyarli yoʻq.
“Seshanba kuni Vaishno Devi hindu ibodatxonasi yaqinidagi ziyorat yo‘lida sodir bo‘lgan ko‘chki kamida 30 kishi umriga zomin boʻldi”, - deb xabar beradi ANI.
Bu yaqinda Himoloy mintaqasida kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik tufayli yuzaga kelgan so'nggi ofatdan biri boʻldi. O‘tgan hafta Hindistonning Kashmiridagi Kishtvarda 60 kishi halok bo‘lgan, 200 kishi bedarak yo‘qolgan edi.
Rasmiylar Jammudagi ta'lim muassasalarini yopishga buyruq berdi. Ob-havo ma'lumotlariga ko'ra, seshanba kuni Jammuda 368 mm (14,5 dyuym) yog'ingarchilik qayd etilgan.
Tavi, Chenab va Basantar daryolari toshib, sel falokati yuzaga keldi. Jammu tumani rasmiysi Rakesh Kumarning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, suv toshqini past - baland hududlarda sodir bo‘lmoqda.
Televideniye orqali Tavi daryosi ustidagi ko‘prik qulaganidan so‘ng avtomobillar katta chuqurga qulagani, Jammuni Hindistonning qolgan qismi bilan bog‘laydigan bir qancha magistrallar ham shikastlangani haqida xabar berilgan edi.
Hindistonning qo‘shnisi va azaliy raqibi Pokiston ham so‘nggi haftalarda musson yomg‘irlari bilan kurashmoqda.
Seshanba kuni Pokiston, sharqdagi keng Panjob provinsiyasining kuchli yomg‘ir va Hindistonning ikkita to‘g‘onidan suv chiqarish qarori tufayli suv falokati xavfi yuqori ekanini ma’lum qilgandi.
Rasmiylarning bildirishicha, viloyatda oʻz xohishi bilan ko'chirilganlar aholi soni 150 ming nafardan oshgan, jumladan, 14 - avgustdan beri kuchli yomg'ir yoʻl ochgan suv toshqini haqidagi ogohlantirishlar ortidan 35 ming nafarga yaqin inson o'z ixtiyori bilan hududdan chiqib ketgan.