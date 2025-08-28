Isroil armiyasi Suriya janubidagi Qunaytra qishlog‘ini buzishda davom etmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari (OAV) mazkur holatni mamlakat mustaqilligining so‘nggi paymollaridan biri sifatida qayd etmoqda.
«Al - Ihbariya» davlat telekanali ma’lumotlariga ko‘ra Isroil kuchlari chorshanba kuni ishg‘ol ostidagi Go‘lan tepalaridagi bufer zonada joylashgan Qunayra qishlog‘idagi Rasm al - Ravadiy hududi bilan Samdaniya al - G‘arbiyya shahriga yaqinlashdi.
Isroil armiyasi ommaviy axborot vositalarida o‘rin olgan mazkur xabarlar haqida hech qanday bayonot bermadi.
Avgust oyi davomida Isroil armiyasi Suriyaning janubi - g‘arbidagi Qunaytra viloyatiga qarshi besh marta hujum uyushtirdi. Ushbu hujumlarning oxirgisi seshanba kuni tongda sodir bo‘lib, oqibatida bir kishi halok bo‘ldi.
Oqibati o‘limga yetaklagan insonsiz havo transporti hujumlari
Suriya, chorshanba kuni Damashq qishlog‘ida olti nafar askarning hayotiga zomin bo‘lgan Isroilning insonsiz havo transporti hujumini qoraladi.
«Ushbu hujum xalqaro huquq va Birlashgan Millatlar Tashkiloti sharti yoki nizomining jiddiy buzilishi bo‘lib, Suriya mustaqilligi va hududiy yaxlitligiga ochiqdan - ochiq nishonga olishdir», - degan ifodalarga o‘rin bergan Tashqi Ishlar vazirligi nomi tilga olingan hujumni keskin qoraladi.
Vazirlik Isroilning bu hujumini: «Mintaqadagi xavfsizlik va barqarorlikka putur yetkazishni ko‘zlagan va takrorlagan tajovuzkor siyosatlarining bir parchasidir», - degan so‘zlar bilan baholadi.
Suriya xalqaro huquq asosida o‘z hududi va xalqini himoya qilish uchun qonunga sodiqligini yana bir bor ta’kidladi.
Shuningdek xalqaro hamjamiyatni xususan Xavfsizlik kengashini takrorlangan bu hujumlarni toʻxtatish uchun qonuniy va ahloqiy javobgarchilikni o‘z zimmasiga olishga, Isroil ishgʻolchilarini Suriya, Suriya xalqi va milliy institutlariga qarshi uyushtirgan hujumlarini to‘xtatishga majbur qilishga chaqirdi.
Damashqqa yordam
Turkiya bundan avval Isroilning Suriyaga qarshi uyushtirgan keng koʻlamli hujumlarini mamlakatning hududiy yaxlitligi va birligini koʻzlagan paymollar sifatida baholab, uni keskin qoralagandi. Soʻzlari davomida bu hujumlarning toʻxtatilishini talab qilib, Suriya barqarorligi bilan mustaqilligini qoʻllab - quvvatlashini yana bir bor taʼkidlagan edi.
Saudiya Arabistoni, Qatar va Iordaniya ham Isroilning Suriyaga qarshi davom etayotgan hujumlarini qoralab; mazkur harakatlarni mustaqillik, xalqaro huquq va 1974 - yili Isroil bilan tuzilgan kelishuvni ochiq - oydin buzish sifatida baholadi.
Riyod, Suriya birligi va qayta tiklanishini qo‘llab - quvvatlashini yana bir bor tasdiqlar ekan; har qanday separatistik kun tartibini rad etgan holda Isroil hujumlarini to‘xtatish uchun xalqaro hamjamiyatni chora koʻrishga chaqirdi.
Doha esa bu hujumlarni xalqaro irodaga qarshi kurash deb baholar ekan, Isroilga qarshi qat’iy choralar koʻrilishi kerakligiga e’tibor qaratdi. Bu vaziyatning mintaqaviy va global xavfsizlikka tahdid solishini oʻz soʻziga ilova etdi.
Amman ham bu harakatlarni Suriya mustaqilligi va mintaqaviy barqarorlikka putur yetkazuvchi xavfli taranglik sifatida baholab, Suriya xalqi va uning hududiy yaxlitligini toʻliq qoʻllab – quvvatlashini qayd etdi.