Angliya cherkovida zo‘ravonlik qurbonlari deyarli 200 nafar jabrlanuvchining shaxsiy ma’lumotlari ularga kompensatsiya taklif qilish uchun tashkil etilgan dasturdan ma’lumotlar sizib chiqishi natijasida oshkor bo‘lganini aytishdi.
Bu Angliya cherkovi uchun yana bir zarba bo‘ldi, chunki u bir qator jinsiy zo‘ravonlik holatlari va bolalar zo‘ravonligi bo‘yicha ishni noto‘g‘ri boshqarganligi sababli noyabr oyida Kenterberi arxiyepiskopi Jastin Uelbi iste’foga chiqqanidan keyin ishonchni tiklash ustida ishlamoqda.
Dunyo bo‘ylab 85 million anglikanlar uchun markaziy bo‘lgan cherkov, fevral oyida boshqaruv organi yig‘ilishida qurbonlar uchun mustaqil kompensatsiya dasturini tasdiqladi va xavfsizlikni ta’minlash tuzilmasini keng ko‘lamda qayta tashkil qilishni boshladi.
The House of Survivors, cherkov zo‘ravonligi qurbonlari tomonidan tashkil etilgan guruhning ma’lumotlariga ko‘ra, 194 nafar jabrlanuvchining ma’lumotlari seshanba kuni kechqurun kompensatsiya uchun ro‘yxatdan o‘tgan odamlarga, shuningdek, yuridik firmalar va cherkov rasmiylariga yuborilgan elektron pochta xabarida kiritilgan.
Ushbu xabarni Kennedys Law, kompensatsiya dasturini boshqaruvchi yuridik firma yuborgan va bir necha daqiqadan so‘ng qaytarib olingan.
The House of Survivors bu hodisani “xavfsizlik va g‘amxo‘rlikdagi aynan o‘sha muvaffaqiyatsizliklarni kuchaytiruvchi holat” deb atadi, bu esa kompensatsiya dasturi hal qilishni maqsad qilgan edi.
‘Juda afsuslanarli ma’lumotlar hodisasi’
Cherkov ushbu “juda afsuslanarli ma’lumotlar hodisasi” haqida xabardor ekanligini va Kennedys Law ushbu buzilish uchun to‘liq javobgarlikni o‘z zimmasiga olganini ma’lum qildi.
“Biz bu holat jabrlanuvchilarga, ayniqsa, o‘z ma’lumotlarini ehtiyotkorlik va maxfiylik bilan boshqarish uchun dasturga ishonch bildirganlarga qanday azob yetkazganini tushunamiz,” deyiladi cherkov bayonotida.
Yuridik firma darhol izoh berishga javob bermadi.
Britaniyaning maxfiylikni nazorat qiluvchi organi, Ma’lumotlar komissariyasi idorasi vakili ushbu hodisadan xabardor ekanligini va taqdim etilgan ma’lumotlarni baholayotganini aytdi.
Zo‘ravonlik qurbonlarini himoya qiluvchi advokat Devid Grinvud cherkovni jabrlanganlarga kompensatsiya to‘lashga chaqirdi.
Uning aytishicha, mijozlaridan biri, o‘zini oshkor qilishni istamagan shaxs, shikoyat qilgan va shunday degan: “Men qonun bo‘yicha umrbod anonimlik huquqiga egaman. Bu himoya endi mening ixtiyorimdan tashqarida jiddiy ravishda buzildi.”