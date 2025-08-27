Isroilning dron vositasida sodir etgan hujumlari natijasida Damashq janubidagi al-Kisva shahri yaqinida olti nafar Suriya armiyasi xodimi halok bo‘ldi, deb xabar berdi Suriyaning davlatga qarashli Al-Ikhbariya telekanali.
Qayd etilishicha, seshanba kuni Isroil dronlari Damashq atrofidagi Suriya armiyasi pozitsiyalarini nishonga olgan.
O‘tgan yil dekabr oyida Bashar Asad rejimi qulaganidan so‘ng, Isroil Suriyada harbiy obyektlar, qiruvchi samolyotlar, raketa tizimlari va havo mudofaa inshootlarini nishonga olgan yuzlab hujumlarni amalga oshirdi.
Shuningdek, Isroil 1974-yilda Suriya bilan tuzilgan ajratish kelishuvini buzib, Suriya Golan tepaliklaridagi bufer zonani egallab oldi.
Taxminan 25 yil davomida Suriya rahbari bo‘lgan Asad dekabr oyida Rossiyaga qochib ketdi, natijada 1963-yildan beri hokimiyatda bo‘lgan Baas partiyasi rejimi quladi.
Yanvar oyida Prezident Ahmad al-Sharaa boshchiligida yangi o‘tish davri ma’muriyati tashkil etildi.