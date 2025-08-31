DUNYO
1 daqiqa o'qish
Matruhdagi poyezd falokati 3 kishi umriga zomin bo‘ldi
Misrning Matruh viloyatida yuz bergan poyezd falokatida 3 kishi halok bo‘lar ekan, 103 kishi tan jarohati oldi.
Matruhdagi poyezd falokati 3 kishi umriga zomin bo‘ldi
31 август 2025

Misr Sog‘likni Saqlash vazirligi mamlakat shimolidagi Matruh viloyatida yo‘lovchi bir poyezdning relsdan chiqib ketishi natijasida uch kishi halok bo‘lgani, 103 kishi tan jarohati olganini ma’lum qildi.

Milliy Temiryo‘llar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, hodisa shanba kuni Marsa Matruh sohil shahridan Qohiraga yo‘l olgan poyezdning yettita vagoni relsdan chiqib ketishi va ulardan ikkitasining ag‘darilib ketishi oqibatida yuzaga kelgan.

Qutqaruv jamoalari voqea joyiga yuborilib, vayronalarni tozalash va temiryo‘l xizmatini tiklash ishlari olib borildi.

Transport vazirligi hodisa sabablarini o‘rganish uchun tergov o‘tkazishni buyurdi va aybdorlar aniqlansa, ularga eng og‘ir jazo qo‘llanilishini va’da qildi.

Tavsiya etiladi

Sog‘liqni Saqlash vazirligi jarohatlar orasida suyak sinishlari, tirnalishlar, kesilishlar va ko‘karishlar borligini ma’lum qildi. Shuningdek, 87 nafar jarohatlangan shaxs kasalxonalarda tibbiy yordam olgach, uylariga javob berilganini qo‘shimcha qildi.

Matruh va qo‘shni viloyatlardagi kasalxonalar yuqori tayyorgarlik holatiga keltirilgani, jarohatlanganlarni qabul qilayotgan tibbiy muassasalarga yordam ko‘rsatish uchun tibbiy jamoalar yuborilgan.

Hokimiyat tergov davom etar ekan, qo‘shimcha ma’lumotlar berilishini bildirdi.

So‘nggi yillarda Misr Yaqin Sharqdagi eng qadimiy temiryo‘l tarmoqlaridan biri bo‘lgan tizimini yaxshilash uchun milliardlab dollar mablag‘ sarfladi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us