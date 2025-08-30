DUNYO
1 daqiqa o'qish
Isroil Suriya janubiga qarashi yana hujum uyushtirdi
Isroil Suriya janubiga qarashi havo va quruqlik orqali yana ogʻir hujumlar uyushtirdi.
Isroil Suriya janubiga qarashi yana hujum uyushtirdi
30 август 2025

Isroil juma kuni harbiy harakatlarini Suriya janubida kuchaytirdi. Shu doirada Isroilning harbiy samolyotlari Qunaytra va Daraa viloyatlari ustida parvoz qilar ekan, quruqlikdagi kuchlar Suriya hududiga kirib bordi.

Suriyaning «al - Ihbariya» milliy axborot telekanali xabariga koʻra Isroil harbiy samolyotlari Qunaytra qishloq hududidagi Sharqiy Samadaniyah qishlogʻiga kirib, bir uyga bosqin uyushtirgan.

Voqeada qurbonlar bor yoki yoʻqligi hali hanuz noma’lum.

Isroilning bu havo va quruqlik hujumlari nomi tilga olingan mamlakatning haligacha Suriya mustaqilligini paymol qilayotganidan dalolat bermoqda.

Isroilning harbiy harakatlari haqidagi soʻnggi xabarlar AQShning Isroil va Suriya o‘rtasida xavfsizlik bo‘yicha kelishuv tuzishga urinayotgan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda.

Tavsiya etiladi

O‘tgan yilning dekabr oyida Bashar al - Asad rejimining qulashi ortidan, Isroil, Suriyada yuzlab harbiy obyekt va harbiy asbob - uskunalarni nishonga oldi. Ular orasida harbiy samolyotlar, raketa tizimlari va havo mudofaa inshootlari bor edi.

Shuningdek, Isroil, Suriyaning Goʻlan tepaliklaridagi ishgʻolini kengaytirdi va 1974 - yili Suriya bilan demilitarizatsiya qilingan bufer zonasini egallab oldi.

Taxminan 25 yil davomida Suriyani qattiq qoʻllik bilan boshqargan Asad, o‘tgan yilning dekabr oyida Rossiyaga qochib ketdi va 1963 yildan beri hokimiyatda bo‘lgan Baas partiyasi rejimi tugadi.

Joriy yilning yanvar oyida esa Prezident Ahmad al - Sharaa boshchiligida yangi o‘tish davri ma’muriyati tashkil etildi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us