Isroil juma kuni harbiy harakatlarini Suriya janubida kuchaytirdi. Shu doirada Isroilning harbiy samolyotlari Qunaytra va Daraa viloyatlari ustida parvoz qilar ekan, quruqlikdagi kuchlar Suriya hududiga kirib bordi.
Suriyaning «al - Ihbariya» milliy axborot telekanali xabariga koʻra Isroil harbiy samolyotlari Qunaytra qishloq hududidagi Sharqiy Samadaniyah qishlogʻiga kirib, bir uyga bosqin uyushtirgan.
Voqeada qurbonlar bor yoki yoʻqligi hali hanuz noma’lum.
Isroilning bu havo va quruqlik hujumlari nomi tilga olingan mamlakatning haligacha Suriya mustaqilligini paymol qilayotganidan dalolat bermoqda.
Isroilning harbiy harakatlari haqidagi soʻnggi xabarlar AQShning Isroil va Suriya o‘rtasida xavfsizlik bo‘yicha kelishuv tuzishga urinayotgan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda.
O‘tgan yilning dekabr oyida Bashar al - Asad rejimining qulashi ortidan, Isroil, Suriyada yuzlab harbiy obyekt va harbiy asbob - uskunalarni nishonga oldi. Ular orasida harbiy samolyotlar, raketa tizimlari va havo mudofaa inshootlari bor edi.
Shuningdek, Isroil, Suriyaning Goʻlan tepaliklaridagi ishgʻolini kengaytirdi va 1974 - yili Suriya bilan demilitarizatsiya qilingan bufer zonasini egallab oldi.
Taxminan 25 yil davomida Suriyani qattiq qoʻllik bilan boshqargan Asad, o‘tgan yilning dekabr oyida Rossiyaga qochib ketdi va 1963 yildan beri hokimiyatda bo‘lgan Baas partiyasi rejimi tugadi.
Joriy yilning yanvar oyida esa Prezident Ahmad al - Sharaa boshchiligida yangi o‘tish davri ma’muriyati tashkil etildi.