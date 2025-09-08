Yaponiya sobiq tashqi ishlar vaziri Toshimitsu Motegi bosh vazir Shigeru Ishibaning iste'foga chiqish qaroridan so‘ng, hukmron Liberal-demokratik partiya (LDP) rahbarligi uchun kurashda qatnashishini e’lon qildi, deb xabar berdi davlat telekanali NHK dushanba kuni.
Motegi, shuningdek, LDPning sobiq bosh kotibi sifatida, partiya va hukumatda orttirgan tajribasidan foydalanib, o‘z mamlakatiga xizmat qilishni xohlayotganini ta’kidladi.
Ishiba yakshanba kuni LDP rahbari lavozimidan iste’foga chiqish qarorini partiyaning saylovdagi mag‘lubiyatlari uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olish chaqiriqlari kuchaygani sababli e’lon qildi.
Iyul oyida bo‘lib o‘tgan muhim siyosiy muvaffaqiyatsizlikda, LDP boshchiligidagi hukumat koalitsiyasi Kengashlar palatasida ko‘pchilikni yo‘qotdi, bu esa hukumatga nisbatan jamoatchilik noroziligining chuqurligini ko‘rsatdi.
Bu mag‘lubiyat 2024 yil oktyabr oyida Vakillar palatasiga o‘tkazilgan muddatdan tashqari saylovdagi shunga o‘xshash natijadan keyin sodir bo‘ldi, natijada hukumat bloki parlamentning ikkala palatasida ham ozchilikka aylandi. Bu holat LDP 1955 yilda tashkil topganidan beri tarixda birinchi marta yuz berdi.
Ishibaning e’lonidan so‘ng, LDP rahbarlik poygasining formati va jadvalini muhokama qilishi kutilmoqda. Ba’zi LDP a’zolari oddiy partiya a’zolariga ham, parlament a’zolaridan tashqari, partiyaning tiklanishi bo‘yicha o‘z fikrlarini bildirish imkoniyatini berishni talab qilmoqda.
Motegidan tashqari, boshqa LDP a’zolari ham partiya prezidentligi uchun kurashmoqchi. LDP bosh kotibi Hiroshi Moriyama partiya a’zolariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishtirok etish imkoniyatini berish yo‘llarini o‘rganish muhimligini aytdi.
E’tibor, shuningdek, o‘tgan yilgi LDP rahbarlik poygasida qatnashgan boshqa nomzodlarga ham qaratilmoqda, xususan, sobiq iqtisodiy xavfsizlik vaziri Takaichi Sanae, Ishiba bilan ikkinchi bosqichda raqobatlashgan, qishloq xo‘jaligi vaziri Koizumi Shinjiro, birinchi bosqichda parlament a’zolaridan eng ko‘p ovoz olgan, va bosh kotib Hayashi Yoshimasa.