Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyahu ikki kun ichida G‘azo shahrida 50 ta turar-joy minoralari vayron qilinganini maqtanib aytdi va hududning eng yirik shahar markazini egallash rejalari doirasida yana ko‘proq binolarni buzishga va’da berdi.
“So‘nggi ikki kun ichida 50 ta mana shunday minoralar qulatildi. Havo kuchlari ularni yer bilan yakson qildi,” dedi Netanyahu video murojaatida.
“Bularning barchasi faqat kirish qismi, asosiy kuchli operatsiyaga — bizning kuchlarimizning G‘azo shahrida yer usti harakatlariga tayyorgarlik ko‘rishiga kirishish uchun muqaddima,” deya qo‘shimcha qildi u.
U aholini ogohlantirib, shunday dedi: “Bu faqat asosiy kuchli operatsiyaga kirishishdan oldingi muqaddima, shuning uchun G‘azo aholisi, sizlarga ogohlantirish berildi, u yerdan chiqib keting.”
Falastinlik Hamas guruhi bu bayonotlarni qoralab, ularni “sadizm va jinoyatchilikning eng xunuk ko‘rinishlaridan biri” deb atadi va xalqaro hamjamiyat oldida ochiqchasiga amalga oshirilayotganini ta’kidladi.
Juma kuni Isroil kuchlari G‘azo shahridagi ko‘p qavatli binolarni nishonga olishni boshladi, bu binolarda yuzlab ko‘chirilgan tinch aholi yashayotgan edi. Bu bombardimonlar shaharni tozalash va egallash strategiyasining bir qismi sifatida kuchaytirildi.
Isroilning G‘azodagi genotsidi
G‘azo sog‘liqni saqlash organlariga ko‘ra, 2023 yil oktabr oyidan beri Isroil tomonidan 64,500 dan ortiq falastinliklar o‘ldirilgan.
Bu genotsid hududni vayron qilgan, deyarli butun aholini ko‘chirishga majbur qilgan va ocharchilikka olib kelgan.
Xalqaro huquqiy organlar Isroil yetakchilariga qarshi chora ko‘rmoqda.
O‘tgan yil noyabr oyida Xalqaro Jinoyat Sudi Netanyahu va sobiq Mudofaa vaziri Yoav Gallantga qarshi urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar bo‘yicha hibsga olish orderlarini chiqardi.
Shuningdek, Isroil G‘azodagi harakatlari bo‘yicha Xalqaro Sudda genotsid ishi bo‘yicha javobgarlikka tortilmoqda.
Global tanqidlarga qaramay, Netanyahu kampaniyani kengaytirishga va’da berdi.
“Bu faqat boshlanishi,” dedi u.