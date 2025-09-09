DUNYO
2 daqiqa o'qish
Netanyaxu aholiga G‘azodan chiqib ketishni tavsiya qildi
Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu G‘azo shahridagi aholiga murojaat qilib, ular shaharni tark etishi kerakligini aytdi.
Netanyaxu aholiga G‘azodan chiqib ketishni tavsiya qildi
Isroil Bosh vaziri vayron qilishlarni Gazo shahrida keng ko'lamli yer usti operatsiyasining "kirish qismi" deb atadi; Hamas bu gaplarni "jinoyatchilik vahshiyligi" deb qoralaydi / AP
9 сентябр 2025

Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyahu ikki kun ichida G‘azo shahrida 50 ta turar-joy minoralari vayron qilinganini maqtanib aytdi va hududning eng yirik shahar markazini egallash rejalari doirasida yana ko‘proq binolarni buzishga va’da berdi.

“So‘nggi ikki kun ichida 50 ta mana shunday minoralar qulatildi. Havo kuchlari ularni yer bilan yakson qildi,” dedi Netanyahu video murojaatida.

“Bularning barchasi faqat kirish qismi, asosiy kuchli operatsiyaga — bizning kuchlarimizning G‘azo shahrida yer usti harakatlariga tayyorgarlik ko‘rishiga kirishish uchun muqaddima,” deya qo‘shimcha qildi u.

U aholini ogohlantirib, shunday dedi: “Bu faqat asosiy kuchli operatsiyaga kirishishdan oldingi muqaddima, shuning uchun G‘azo aholisi, sizlarga ogohlantirish berildi, u yerdan chiqib keting.”

Falastinlik Hamas guruhi bu bayonotlarni qoralab, ularni “sadizm va jinoyatchilikning eng xunuk ko‘rinishlaridan biri” deb atadi va xalqaro hamjamiyat oldida ochiqchasiga amalga oshirilayotganini ta’kidladi.

Juma kuni Isroil kuchlari G‘azo shahridagi ko‘p qavatli binolarni nishonga olishni boshladi, bu binolarda yuzlab ko‘chirilgan tinch aholi yashayotgan edi. Bu bombardimonlar shaharni tozalash va egallash strategiyasining bir qismi sifatida kuchaytirildi.

Isroilning G‘azodagi genotsidi

Tavsiya etiladi

G‘azo sog‘liqni saqlash organlariga ko‘ra, 2023 yil oktabr oyidan beri Isroil tomonidan 64,500 dan ortiq falastinliklar o‘ldirilgan.

Bu genotsid hududni vayron qilgan, deyarli butun aholini ko‘chirishga majbur qilgan va ocharchilikka olib kelgan.

Xalqaro huquqiy organlar Isroil yetakchilariga qarshi chora ko‘rmoqda.

O‘tgan yil noyabr oyida Xalqaro Jinoyat Sudi Netanyahu va sobiq Mudofaa vaziri Yoav Gallantga qarshi urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar bo‘yicha hibsga olish orderlarini chiqardi.

Shuningdek, Isroil G‘azodagi harakatlari bo‘yicha Xalqaro Sudda genotsid ishi bo‘yicha javobgarlikka tortilmoqda.

Global tanqidlarga qaramay, Netanyahu kampaniyani kengaytirishga va’da berdi.

“Bu faqat boshlanishi,” dedi u.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us