Nepal hukumati ijtimoiy tarmoqlarga qo‘yilgan taqiqni bekor qildi, deb xabar beradi davlat vaziri. Bu qaror 19 kishining hayotiga zomin bo‘lgan norozilik namoyishlaridan so‘ng qabul qilindi.
O‘tgan hafta joriy etilgan ijtimoiy tarmoqlar taqiqi bekor qilinganini seshanba kuni Vazirlar Mahkamasi vakili va Axborot va texnologiyalar vaziri Prithvi Subba Gurung tasdiqladi.
Bu qaror dushanba kuni keng tarqalgan korrupsiyaga qarshi "Gen Z" namoyishlari davomida 19 kishi halok bo‘lib, 100 dan ortiq odam jarohat olganidan keyin qabul qilindi. Namoyishlar aynan shu taqiq tufayli boshlangan edi.
"Biz ijtimoiy tarmoqlarni yopish qarorini bekor qildik. Hozir ular faoliyat ko‘rsatmoqda," dedi Gurung Reuters agentligiga.
Bosh vazir K.P. Sharma Oli zo‘ravonliklar tufayli "turli manfaatparast markazlarning aralashuvi"dan afsusda ekanini bildirdi.
Hukumat halok bo‘lganlarning oilalariga yordam puli to‘lashini va jarohatlanganlarga bepul davolanish imkoniyatini taqdim etishini ma’lum qildi.
"Bunday voqealar kelajakda takrorlanmasligi uchun sabablarini o‘rganish, zararlarni baholash va choralar taklif qilish uchun 15 kun ichida tergov komissiyasi tashkil etiladi," dedi Oli dushanba kuni kechqurun bergan bayonotida.
'Z avlod' namoyishlari
Himoloy davlatining boshqa shaharlariga ham tarqalgan ushbu namoyishlarni tashkilotchilar "Gen Z namoyishlari" deb atashdi.
Ular bu namoyishlar yoshlarning hukumatning korrupsiyaga qarshi yetarlicha chora ko‘rmayotgani va iqtisodiy imkoniyatlarni oshirishdagi sustkashligidan noroziligini aks ettiradi, deb hisoblashmoqda.
O‘tgan hafta hukumat Facebook kabi bir nechta ijtimoiy tarmoqlarga kirishni bloklashga qaror qilgan edi. Bu qaror yoshlar orasida g‘azabni kuchaytirdi.
Rasmiylar bu taqiqni hukumat bilan ro‘yxatdan o‘tmagan ijtimoiy tarmoqlar uchun joriy etilganini, soxta akkauntlar, noto‘g‘ri ma’lumotlar va nafrat so‘zlariga qarshi kurash doirasida amalga oshirilganini aytishdi.
Nepalning asosiy muxolifat partiyasi bu qarorni tanqid qilgan edi.