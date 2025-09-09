DUNYO
Gretsiya sohillarida 5,2 magnitudali zilzila sodir bo'ldi
Zilzila epitsentri qirg‘oq bo‘yidagi Nea Styra kurortidan to‘rt km uzoqlikda qayd etilgan.
Gretsiya sohillarida 5,2 magnitudali zilzila sodir bo'ldi
May oyida Krit oroli yaqinida 6,1 balli kuchli zilzila bo'lib, uning tebranishlari Misrga va Gretsiya poytaxtiga ham yetdi. / Reuters
9 сентябр 2025

Gretsiyaning Evbeya oroli yaqinida 5.2 magnitudali zilzila sodir bo‘ldi va Afina shahrida kuchli sezildi, deb xabar berdi mahalliy hokimiyatlar.

Zilzila seshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 00:30 da (GMT bo‘yicha 21:30) Gretsiya poytaxtidan 45 kilometr shimoli-sharqda, dengizda sodir bo‘lganini Afina Milliy Observatoriyasining Geodinamika Instituti ma’lum qildi.

Zilzilaning markazi Evbeya orolining janubi-g‘arbida joylashgan dengiz bo‘yidagi Nea Styra kurortidan to‘rt kilometr uzoqlikda bo‘lgan, deb qo‘shimcha qildi institut.

Hozircha jabrlanganlar yoki zarar ko‘rganlar haqida xabar kelib tushmagan.

Marafon shahri meri Stergios Tsirkas ERT telekanalida bergan intervyusida zilzilani "juda kuchli" deb ta’rifladi.

Tez-tez zilzila sodir bo‘ladigan hudud

Tavsiya etiladi

May oyida Gretsiyaning Krit oroli yaqinida 6.1 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘lgan va u Misr hamda Gretsiya poytaxtida ham sezilgan edi.

Yanvar va fevral oylarida Egey dengizidagi Santorini orolida, Gretsiyaning mashhur turistik maskanida, favqulodda seysmik faollik kuzatilgan edi.

O‘sha paytda minglab silkinishlar sababli bir necha ming aholi o‘z uylarini tark etgan, ammo keyinchalik ular yana qaytib kelishgan.

Janubi-sharqiy O‘rta Yer dengizi hududida bir nechta seysmik yoriqlar joylashgani sababli Gretsiyada zilzilalar tez-tez sodir bo‘ladi.

Gretsiyada oxirgi halokatli zilzila 2020-yil oktabr oyida Egey dengizidagi Samos orolida sodir bo‘lgan edi.

Uning magnitudasi yetti bo‘lib, Samosda ikki kishining va Turkiyaning Izmir port shahrida 100 dan ortiq kishining hayotiga zomin bo‘lgan.

