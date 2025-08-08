Turkiya Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan 9 avgust kuni Misrga muhim diplomatik ziyorat qiladi.
Turk diplomatik manbalaridan olingan ma’lumotlarga ko’ra, tashrif doirasida Misr prezidenti Abdul Fattoh as-Sisi bilan ham uchrashuv rejalashtirilgan.
Tashrif ikki davlat diplomatik munosabatlarining 100 yilligini nishonlayotgan davrga to‘g‘ri keladi va Fidanning Qohiraga bu yilgi ikkinchi tashrifi bo‘ladi.
Hakan Fidan avvalroq 23-mart kuni Islom hamkorlik tashkiloti (IHT) va Arab ligasi aloqa guruhining G’azo bo’yicha yig’ilishida ishtirok etish uchun Qohiraga safar qilgan edi.
Misr Tashqi ishlar vaziri Badr Abdelatti 4-fevral kuni Turkiyaga ikki tomonlama tashrif bilan keldi. Ikki vazir oxirgi marta iyun oyida Istanbulda boʻlib oʻtgan IHT Tashqi ishlar vazirlari kengashining 51-sessiyasida uchrashgan edi.
G'azo inqirozi kun tartibining boshida.
Qohiradagi muzokaralarda ikki tomonlama munosabatlar, mintaqaviy o‘zgarishlar va ikki davlat o‘rtasidagi ko‘p qirrali hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama qilinadi.
Muzokaralarda G'azo muhim o'rin tutishi kutilmoqda.
Tomonlar Misr, Qatar va AQSh vositachiligida XAMAS va Isroil oʻrtasida oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha muzokaralar olib borish va mintaqaga insonparvarlik yordamlarining uzluksiz yetkazilishi haqida fikr almashadi.
Fidan, shuningdek, Isroilning harakatlari ikki davlat yechimiga putur yetkazayotganini va G'azoni qo'shib olish yo'lidagi so'nggi qadamlari mintaqaviy tinchlik va barqarorlik yo'lidagi eng katta to'siq ekanini ta'kidlashi kutilmoqda.
Vazirlar Turkiya ham ishtirok etgan 28-30 iyul kunlari Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan Falastin bo'yicha xalqaro konferentsiya natijalarini ko'rib chiqadi va G'azoning qayta tiklanishiga yordam berish bo'yicha hamkorlikni muhokama qiladi.
Bu yil Jiddada bo'lib o'tgan IHT yig'ilishida Turkiya bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi.
Mintaqaviy va ikki tomonlama ustuvorliklar
Muzokaralarda, shuningdek, Liviya, Sudan, Somali, Shimoliy va Sharqiy Afrikaning boshqa mintaqalari, shuningdek, Sahel mintaqasidagi voqealar muhokama qilinadi. Ikki davlatning mintaqaviy barqarorlikka birgalikda hissa qo‘shish yo‘llari o‘rganiladi.
Turkiya va Misr o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalar so'nggi yillarda tez-tez amalga oshirilayotgan muloqotlar va o'zaro ziyoratlar tufayli jadal rivojlandi.
Bu yil ikki davlat o‘rtasida diplomatik munosabatlar o‘rnatilganining 100 yilligi nishonlanmoqda. Oliy darajadagi Strategik hamkorlik kengashining navbatdagi yig‘ilishini 2026-yilda Prezidentlar Rajab Toyyib Erdo‘g‘an va Abdulfattoh as-Sisi hamraisligida o‘tkazish rejalashtirilgan.
Birinchi uchrashuv 2024-yil sentabr oyida Anqarada boʻlib oʻtgan.
Misr Turkiyaning Afrikadagi eng yirik savdo sherigi bo'lib qolmoqda. Ikki davlat oʻrtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2024-yilda 8,8 milliard dollarga yetdi.
Tomonlar kelgusi yillarda bu ko‘rsatkichni 15 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan. Turkiyaning Misrga kiritgan sarmoyalari qiymati taxminan 3,5 milliard dollarga baholanmoqda.
G'azo inqirozi ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning markaziy elementi bo'lib, tashrif Anqara va Qohira o'rtasidagi yangi diplomatik aloqalar doirasida amalga oshirilmoqda.