Mint Sve 2021 – yildagi harbiy to‘ntarishdan keyin muvaqqat prezident bo‘lgandi.
Myanmaning muvaqqat prezidenti Mint Sve 74 yoshida vafot etdi
Mamlakatning Milliy Mudofaa va xavfsizlik kengashi tomonidan berilgan ma’lumotga ko‘ra Myanmaning vaqtinchalik Prezidenti Mint Sve payshanba kuni ertalab 74 yoshida vafot etdi.

Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Mint Sve og‘ir ahvolda bo‘lib, poytaxt Neypidodagi harbiy kasalxonaning reanimatsiya bolimida davolanayotgan edi.

Bundan 2 yil muqaddam, boshqacha qilib aytganda 2023 - yil boshidan buyon u harakatlanishda sekinlashuv va ovqatlanishda qiyinchiliklarga duch kela boshlagan edi. Tahlil natijalari uning parkinson kasalligi va unga bogliq nevrologik muammolardan aziyat chekayotganini korsatdi.

Mint Sve davolanishni otgan aprel oyida Singapurdagi Mount Elizabeth tibbiyot markazida davom ettirayotgan edi.

Mint Sve 2021 - yilning fevral oyida Aun San Su Chji boshchiligidagi saylangan hukumatni harbiy to‘ntarish orqali hokimiyatdan chetlatishi ortidan vaqtinchalik prezident lavozimini egallagan edi.

 

 

