Falastin qarshilik guruhi HAMAS Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxuni o'ta o'ng rejim G'azoni qayta ishg'ol qilish rejasini muhokama qilayotgan paytda qamal ostidagi hududda garovga olingan isroilliklarni qurbon qilishda aybladi.
“Netanyaxuning hujumni kuchaytirish rejalari, shubhasiz, uning garovga olinganlarni ozod qilish va ularni shaxsiy manfaati va ekstremistik mafkurasi uchun qurbon qilish istagini tasdiqlaydi”, dedi payshanba kuni Xamas bayonotida.
Bu bayonot Netanyaxu G‘azodagi genotsidni kengaytirish bo‘yicha ovoz berish uchun xavfsizlik kabinetini yig‘ish chog‘ida yangradi. Isroil ommaviy axborot vositalari bu Falastin hududlarini to'liq harbiy bosib olishni o'z ichiga olishi mumkinligini xabar qildi.
Ismi oshkor etilmagan rasmiy manbalarga tayanib, Isroilning KAN jamoat teleradiokompaniyasi Netanyaxu yig‘ilishda G‘azo genotsidi boshlanganidan beri eng nozik bo‘lgan “engil” va “bosqichma-bosqich” strategiyani taklif qilganini xabar qildi.
Hisobotga ko‘ra, reja Isroil ishg‘ol kuchlarining ular ilgari kirmagan hududlarga, jumladan, bosh shtab boshlig‘i Eyal Zamirning ogohlantirishlariga qaramay, G‘azo shahri markazidagi Xamasning o‘quv lagerlari deb ta’riflangan hududlarga yurishini o‘z ichiga oladi.
Payshanba kuni AQShning Fox News telekanaliga bergan intervyusida Netanyaxu Isroil butun G‘azo ustidan nazoratni o‘z qo‘liga olishni rejalashtirayotganini, lekin “ushlab turish” yoki “boshqarishni” niyatida emasligini aytdi. Hamas, urush jinoyatchisi Benyamin Netanyaxuning Fox News telekanaliga bergan intervyusida bergan bayonotlariga javob berib, “Uning rejalagani, G’azoda Falastin xalqimizga qarshi yana jinoyatlar qilib, genotsid va majburan ko’chirish siyosatini davom ettirishdir” dedi.
Arablar faqat falastinliklar rozi bo'lgan narsani qo'llab-quvvatlaydi
Ayni paytda Netanyaxu G‘azoni boshqarish uchun arab kuchlariga topshirishni istayotganini aytganidan so‘ng, Iordaniya rasmiysi Reyter agentligiga arablar “falastinliklar kelishib, qaror qilgan narsanigina qo‘llab-quvvatlashini” aytdi. “G‘azoda xavfsizlik qonuniy Falastin institutlari orqali ta’minlanishi kerak”, — dedi manba.
Netanyaxu boshqaruv tuzilmalari va qaysi arab davlatlari ishtirok etishi mumkinligi haqida batafsil ma’lumot bermadi.
Iordaniya rasmiysi, Netanyahuning eng yaqin arab qo'shnilaridan birining Netanyahu bayonotlariga bergan birinchi munosabatida, "Arablar Netanyahuning siyosatlarini qabul qilmaydi va u yaratgan iflosliklarni tozalamaydi" dedi. 2023-yil oktabr oyidan beri Isroilning G‘azodagi genotsidi son-sanoqsiz falastinliklarning hayotiga zomin bo‘ldi.
Falastin rasmiylarining xabar berishicha, Isroil tomonidan o'ldirilgan falastinliklar soni 61 mingdan oshgan, halok bo'lganlarning aksariyati ayollar va bolalardir.
Falastinning rasmiy axborot agentligi WAFA ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 11 ming falastinlik vayron bo'lgan uylar vayronalari ostida qolishi taxmin qilinmoqda.
Mutaxassislarning ta'kidlashicha, G'azodagi haqiqiy qurbonlar soni rasmiy ma'lumotlardan ancha yuqori va taxminan 200 mingga yetishi mumkin.
2023-yilda Xamas tomonidan garovga olingan 251 kishidan 49 nafari G‘azoda qolmoqda, armiya hisobiga ko‘ra, 27 nafari halok bo‘lgan. Hamas garovga olinganlarning ko‘pchiligi Isroil havo hujumlarida halok bo‘lganini da‘vo qilmoqda.
Isroil 11 mingga yaqin falastinlikni o'g'irlab, qamoqqa tashlagan.