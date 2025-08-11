Yangi Zelandiya Falastin davlatini tan olish masalasini ko‘rib chiqmoqda, deb dushanba kuni Tashqi ishlar vaziri Uinston Piters ma’lum qildi.
Bosh vazir Kristofer Laksonga tegishli hukumat sentabr oyida rasmiy qaror qabul qiladi va bu yondashuvni BMT Rahbarlar Haftaligida e’lon qiladi, dedi Piters.
So‘nggi haftalarda Avstraliya, Buyuk Britaniya va Kanada kabi bir qancha davlatlar sentabr oyidagi BMT Bosh Assambleyasida Falastin davlatini tan olishlarini e’lon qilishdi.
Pitersning aytishicha, Yangi Zelandiya yaqin hamkorlarining ba’zilari Falastin davlatini tanlashga qaror qilgan bo‘lsa-da, mamlakat mustaqil tashqi siyosat yuritadi.
"Biz bu masalani sinchiklab o‘rganib chiqib, Yangi Zelandiyaning tamoyillari, qadriyatlari va milliy manfaatlariga muvofiq harakat qilishni rejalashtirmoqdamiz," dedi Piters o‘z bayonotida.
Hukumat Falastin hududlari hayotga layoqatli va qonuniy davlatga aylanishi uchun yetarli taraqqiyot amalga oshirilganmi, degan masalani baholashi kerakligini ta’kidladi.
"Yangi Zelandiya uzoq vaqtdan beri Falastin davlatini tan olish masalasi qachon sodir bo‘lishi haqida aniq pozitsiyaga ega, bu masala ‘qachon’ degan savolga bog‘liq, ‘agar’ emas," deya qo‘shimcha qildi Piters.
Bu e’lon Avstraliya Bosh vaziri Entoni Albanese sentabr oyida BMT Bosh Assambleyasida o‘z mamlakati Falastin davlatini tan olishini aytganidan keyin paydo bo‘ldi.
"Avstraliya Falastin xalqining o‘z davlatiga ega bo‘lish huquqini tan oladi," dedi u jurnalistlarga va bu tinchlikni "doimiy" qilishning yagona yo‘li ekanligini qo‘shimcha qildi.
"Bu yerda imkoniyat payti bor va Avstraliya xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda bu imkoniyatdan foydalanishga harakat qiladi," dedi u jurnalistlarga.
Fransiya, Buyuk Britaniya va Kanada kabi bir qancha davlatlar 2023-yil 7-oktabrdan boshlab Falastin davlatini tan olish rejalari haqida e’lon qilishdi.