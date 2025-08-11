DUNYO
2 daqiqa o'qish
Yangi Zelandiya Falastin davlatini tan olish masalasini ko‘rib chiqmoqda
Qaror sentabrda rasmiylashtiriladigan bo'ladi, bu Avstraliyaning va BMT Bosh Assambleyasi oldidan Britaniya, Kanada va boshqalarning o'xshash majburiyatlaridan kelib chiqadi.
Yangi Zelandiya Falastin davlatini tan olish masalasini ko‘rib chiqmoqda
Avstraliya BMT Bosh Assambleyasida sentyabr oyida Falastin davlatini tan olishini aytganidan keyin bu qadam qo'yildi. / AP
11 август 2025

Yangi Zelandiya Falastin davlatini tan olish masalasini ko‘rib chiqmoqda, deb dushanba kuni Tashqi ishlar vaziri Uinston Piters ma’lum qildi.

Bosh vazir Kristofer Laksonga tegishli hukumat sentabr oyida rasmiy qaror qabul qiladi va bu yondashuvni BMT Rahbarlar Haftaligida e’lon qiladi, dedi Piters.

So‘nggi haftalarda Avstraliya, Buyuk Britaniya va Kanada kabi bir qancha davlatlar sentabr oyidagi BMT Bosh Assambleyasida Falastin davlatini tan olishlarini e’lon qilishdi.

Pitersning aytishicha, Yangi Zelandiya yaqin hamkorlarining ba’zilari Falastin davlatini tanlashga qaror qilgan bo‘lsa-da, mamlakat mustaqil tashqi siyosat yuritadi.

"Biz bu masalani sinchiklab o‘rganib chiqib, Yangi Zelandiyaning tamoyillari, qadriyatlari va milliy manfaatlariga muvofiq harakat qilishni rejalashtirmoqdamiz," dedi Piters o‘z bayonotida.

Hukumat Falastin hududlari hayotga layoqatli va qonuniy davlatga aylanishi uchun yetarli taraqqiyot amalga oshirilganmi, degan masalani baholashi kerakligini ta’kidladi.

Tavsiya etiladi

"Yangi Zelandiya uzoq vaqtdan beri Falastin davlatini tan olish masalasi qachon sodir bo‘lishi haqida aniq pozitsiyaga ega, bu masala ‘qachon’ degan savolga bog‘liq, ‘agar’ emas," deya qo‘shimcha qildi Piters.

Bu e’lon Avstraliya Bosh vaziri Entoni Albanese sentabr oyida BMT Bosh Assambleyasida o‘z mamlakati Falastin davlatini tan olishini aytganidan keyin paydo bo‘ldi.

"Avstraliya Falastin xalqining o‘z davlatiga ega bo‘lish huquqini tan oladi," dedi u jurnalistlarga va bu tinchlikni "doimiy" qilishning yagona yo‘li ekanligini qo‘shimcha qildi.

"Bu yerda imkoniyat payti bor va Avstraliya xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda bu imkoniyatdan foydalanishga harakat qiladi," dedi u jurnalistlarga.

Fransiya, Buyuk Britaniya va Kanada kabi bir qancha davlatlar 2023-yil 7-oktabrdan boshlab Falastin davlatini tan olish rejalari haqida e’lon qilishdi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us