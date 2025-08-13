Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya BMTga murojaat qilib, agar Eron xalqaro hamjamiyat bilan o‘zining yadroviy dasturi bo‘yicha muzokaralarni qayta boshlamasa, unga qarshi sanksiyalarni qayta tiklashga tayyor ekanliklarini bildirishdi, deb xabar berdi Financial Times (FT) seshanba kuni.
E3 guruhi (Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya) tashqi ishlar vazirlari BMTga xat yo‘llab, agar Eron chora ko‘rmasa, “tezkor sanksiyalar” mexanizmini ishga tushirish ehtimoli haqida ogohlantirishdi, deyiladi xabarda.
“Biz aniq qilib aytdik: agar Eron 2025-yil avgust oxirigacha diplomatik yechimga erishishga tayyor bo‘lmasa yoki uzaytirish imkoniyatidan foydalanmasa, E3 tezkor sanksiyalar mexanizmini ishga tushirishga tayyor”, deb yozgan vazirlar FT ko‘rgan xatda.
AQSh Prezidenti Donald Tramp, Eron yadroviy qurolga ega bo‘lishi mumkin emasligini ta’kidlab, 2018-yilda, o‘zining birinchi prezidentlik muddati davomida, 2015-yilda tuzilgan Eron yadroviy kelishuvini bir tomonlama tark etgan edi. Ammo bu kelishuv tarafdorlari uning samarali ishlayotganini aytishgan.
Eron esa o‘z navbatida, yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarda ekanligini ta’kidlab kelmoqda.