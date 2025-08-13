Oq uy rasmiysi Anadolu agentligiga AQSh prezidenti Donald Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va bir qator Yevropa yetakchilari bilan onlayn uchrashuvda ishtirok etishini tasdiqladi.
Anonimlik sharti bilan gapirgan rasmiy chorshanba kuni, Germaniya kansleri Fridrix Merz AQSh prezidenti, Zelenskiy va boshqa Yevropa rasmiylarini taklif qilganini aytganidan bir kun o‘tib Trampning ishtirokini tasdiqladi.
Uchrashuv Trampning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Alyaskadagi uchrashuvidan ikki kun oldin bo‘lib o‘tadi.
Germaniya hukumati matbuot kotibi Stefan Korneliusning aytishicha, onlayn uchrashuvlarda "Rossiyaga bosim o'tkazishning qo'shimcha usullari" va "potentsial tinchlik muzokaralariga tayyorgarlik, hududiy da'volar va xavfsizlik kafolatlari bilan bog'liq masalalar" muhokama qilinadi. Yig‘ilishda, shuningdek, Germaniya, Finlyandiya, Fransiya, Italiya, Polsha, Buyuk Britaniya va Ukraina rahbarlari, shuningdek, Yevrokomissiya raisi, Yevropa Kengashi prezidenti, NATO Bosh kotibi va AQSh vitse-prezidenti ishtirok etadi.
Oq uy seshanba kungi bayonotida Trampning Putin bilan sammiti haqidagi taxminlarni pasaytirib, uchrashuv AQSh prezidenti uchun “tinglash sessiyasi” bo‘lishini ta’kidladi.
Oq uy matbuot kotibi Karolin Leavitt uchrashuv juma kuni Alyaskaning eng yirik shahri Ankorijda boʻlib oʻtishini tasdiqlab, maqsad Tramp “bu urushni qanday tugatishimiz mumkinligini yaxshiroq tushunib, ketish” ekanini aytdi.
"Ushbu uchrashuvda bu urushda ishtirok etgan aktyorlardan faqat bittasi ishtirok etadi. Shuning uchun prezident borib, bu urushni qanday tugatishimiz mumkinligi haqida aniqroq va mustahkamroq tushunchaga ega bo'lishi uchun bo'ladi", - dedi Leavitt va Zelenskiy Alyaskadagi uchrashuvda qatnashmasligini qo'shimcha qildi.
Leavittning ta'kidlashicha, uchrashuv Putinning iltimosiga binoan o'tkazilgan. Bo‘lajak muloqotlar Rossiya va AQSh prezidentlarining 2021-yil iyun oyida Jenevada (Shveytsariya) o‘sha paytdagi AQSh prezidenti Jo Bayden bilan Putin bilan uchrashganidan keyingi ilk yuzma-yuz uchrashuvi bo‘ladi. Uchrashuv, shuningdek, Rossiya imperiyasi 1867-yilda Rossiya hududini AQShga sotganidan keyin Rossiya prezidentining Alyaskaga birinchi tashrifi bo‘ladi.