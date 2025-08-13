Isroil kuchlari janubi-g‘arbiy Suriyada, Quneytraning shimolidagi ikki shaharga bostirib kirib, mamlakat suverenitetini buzdi.
Suriya davlatga qarashli Alikhbaria Syria TV telekanali X platformasida “Isroil bosqinchi kuchlari patruli Quneytraning shimolidagi Turnejeh qishlog‘iga kirganini” ma’lum qildi.
Telekanalning qo‘shimcha qilishicha, patrul “qishloq markazida to‘xtab, keyin Quneytraning shimoliy qishloq hududidagi Hader tomon yo‘l olgan,” ammo qo‘shimcha tafsilotlar keltirilmagan.
Shuningdek, telekanal yana bir Isroil harbiy konvoyi Tel al-Ahmar al-G‘arbiydan janubiy Quneytra hududidagi Al-Asbah qishlog‘i chekkasiga tomon harakatlanganini, bu esa mahalliy aholi orasida xavotir uyg‘otganini xabar qildi.
2024-yilda Bashar al-Asad rejimi qulaganidan so‘ng, Isroil Suriya Golan tepaliklaridagi demilitarizatsiya qilingan tampon hududni egallab, 1974-yilda Suriya bilan tuzilgan ajratish kelishuvini buzdi.
Shuningdek, xabarlarga ko‘ra, Isroil Suriyada harbiy ob’ektlar va aktivlarga, jumladan qiruvchi samolyotlar, raketa tizimlari va havo mudofaa inshootlariga qarshi yuzlab havo hujumlarini amalga oshirgan.