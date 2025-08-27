Turkiya chorshanba kuni Isroil bosh vaziri tomonidan 1915-yil voqealari bo‘yicha bildirilgan fikrlarni qoraladi va rad etdi.
“Netanyaxuning 1915-yil voqealari haqidagi bayonoti o‘tgan davrning fojiali voqealarini siyosiy maqsadlarda ishlatishga urinishdir,” dedi Turkiya Tashqi ishlar vazirligi o‘z bayonotida.
“Falastin xalqiga qarshi amalga oshirilgan genotsidda o‘z roli uchun sud qilinayotgan Netanyaxu, o‘zi va hukumati tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni yashirishga urinmoqda,” dedi vazirlik.
“Biz ushbu bayonotni tarixiy va huquqiy haqiqatlarga mos kelmaydigan deb qoralaymiz va rad etamiz,” deb qo‘shimcha qildi.
Turkiya ushbu voqealarni “genotsid” sifatida taqdim etilishiga qarshi chiqib, ularni har ikki tomon ham qurbon bo‘lgan fojia sifatida tasvirlaydi.
Anqara bir necha bor Turkiya va Armaniston tarixchilari, shuningdek, xalqaro ekspertlardan iborat qo‘shma komissiya tuzishni taklif qilgan.
Isroil 2023-yil oktabr oyidan beri G‘azoda qariyb 63 ming falastinlikni o‘ldirgan. Harbiy hujumlar natijasida bu hudud vayron bo‘lib, ocharchilikka duch kelgan va yashash uchun yaroqsiz holga kelgan.
O‘tgan yil noyabr oyida Xalqaro Jinoyat Sudi Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu va uning sobiq mudofaa vaziri Yoav Gallantga qarshi G‘azodagi urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun hibsga olish orderlarini chiqardi.
Shuningdek, Isroil G‘azodagi urush uchun Xalqaro Sudda genotsid ishi bo‘yicha javobgar bo‘lib turibdi.