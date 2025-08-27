Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdo‘g‘an seshanba kuni bergan bayonotida: «Suriyadagi barcha qardosh xalqlardek kurdlarning ham xavfsizligi, tinchligi va farovonligining kafolati Turkiyadir», - dedi.
Mamlakatning Mush viloyatida Malazgirt g‘alabasining 954 - yilligi munosabati bilan uyushtirilgan tadbirda nutq so‘zlagan Erdo‘g‘an: «Anqara va Damashqqa yo‘nalgan yutadi», - degan ifodalarga o‘rin berdi.
Prezident turk asri ko‘z qarashi eng avvalo terrorsiz buyuk va kuchli Turkiya, keyin esa jamoaviy sa’y - harakatlar yordamida terrordan xoli mintaqa barpo etishni maqsad qilganini ta’kidladi.
Erdo‘g‘an barcha to‘siqlar, moneliklar va sabotajlarga qaramay Anqaraning tarixi, madaniyati, mushtarak sivilizatsiyasi va e'tiqodlari bilan bir - biriga bog‘langan 86 millionlik xalq sifatida kuchli va qudratli Turkiya uchun mehnat qilishda qarorli ekanliklarini bildirdi.
Prezident: «Biz turklar, arablar va kurdlar sifatida bu mintaqada oxirzamongacha yonma - yon yashaymiz», - dedi.
Bu bayonotlar uch hafta oldin Turkiya parlamenti mintaqaviy tinchlik uchun tarixiy burilish nuqtasi sifatida ta’riflangan «Terrorsiz Turkiya» loyihasi uchun huquqiy asos yaratishga qaratilgan yuqori darajali komissiya tuzilganidan so‘ng qayd etildi.
Joriy yilning 5 - avgusti kuni tuzilgan Milliy birdamlik, birodarlik va demokratiya komissiyasi turklar bilan kurdlar o‘rtasidagi muloqot platformasi sifatida ta'riflanmoqda va kelishmovchiliklarni parlament yo‘li bilan hal qilish tashabbusi sifatida baholanmoqda.
Komissiyaning ochilish marosimida so‘zga chiqqan Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Numan Kurtulmush, «Turk - kurd birodarligi mintaqamizning asosiy kodidir», - dedi va bu jarayon turklar, kurdlar va jamiyatning turli qatlamlaridan fuqarolarning umumiy kelajagiga daxldor muhim masalasi ekanligini ta’kidladi.
Rasmiylarning taʼkidlashicha komissiya islohotlarni aniqlash, qonun loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirilayotgan ishlar haqida jamoatchilikni xabardor qilish vazifasi yuklangan maslahat organi vazifasini bajaradi. Uning vakolati 2025 - yil oxirigacha davom etadi.
Mintaqaviy ogohlantirishlar
Suriya yetakchiligi 10 - mart kuni Suriya Demokratik kuchlari (SDK) ning davlat doiralariga integratsiya qilinishi boʻyicha bir kelishuv imzolanganini e’lon qilar ekan bu orqali mamlakatning hududiy yaxlitligini tasdiqlab, har qanday boʻlinish tashabbuslarini rad etgandi.
Ammo kelishuv imzolanganidan bir necha oy oʻtib Suriya Prezidenti Ahmad al - Shara, Suriya Demokratik kuchlarining (SDK) kelishuvning yoʻlga qoʻyilishi borasida bergan bayonoti bilan qilgan ishlari bir - biriga zid ekanini tanqid qilgandi.
Iyul oyida Shimoliy Iroqda bir g‘or oldida PKK terror tashkilotiga a’zo 30 nafar terrorchi qurollarini yoqib yubordi. Anqara bu jarayonni tashkilotning parchalanishining boshlang‘ichi deb baholadi.
Bu voqea PKKning Turkiyaga qarshi uzoq davom etgan terror kampaniyasidagi eng muhim voqealardan biri sifatida baholanmoqda. PKK Anqara, AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terror tashkiloti deb topilgan.
SDK asosan PKK terror tashkilotining Suriyadagi qanoti YPG tomonidan boshqariladi.
Joriy yilning 13 - avgusti kuni Turkiya Tashqi Ishlar vaziri Hakan Fidan suriyalik hamkasbi bilan uyushtirgan matbuot anjumanida YPGning Turkiya va mintaqaga tahdid solishni zudlik bilan toʻxtatishi kerakligi haqida ogohlantirgandi. Bu borada: «YPGni, dunyoning toʻrt burchagidan toʻplagan terrorchilar bilan Turkiya va mintaqaga tahdid solishdan voz kechishga chaqiraman», - degan ifodalarga oʻrin bergandi.