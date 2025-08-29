TURKIYA
Erdo'g'an: Turkiya Ukraina va Rossiya muzokaralariga yordam berishga tayyor
Turkiya Ukraina urushining barqaror tinchlik bilan yakunlanishini ta'minlash yo'lida sa'y-harakatlarini davom ettirmoqda.
Erdoğan Zelenskiy / AA Archive
29 август 2025

Turkiya va Ukraina prezidentlari telefon orqali ikki tomonlama aloqalar, Ukraina-Rossiya tinchlik jarayoni hamda mintaqaviy va global masalalarni muhokama qilishdi.

Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiyga Anqara Alyaska va Vashingtondagi aloqalarni yaqindan kuzatayotganini ma’lum qildi. Bu haqda payshanba kuni Turkiya Aloqa Direktsiyasi tomonidan NSosyal ijtimoiy tarmog‘ida e’lon qilingan bayonotda aytilgan.

Mazkur qo‘ng‘iroq Rossiyaning Kiyevga qilgan hujumidan bir necha soat o‘tib amalga oshirildi. Ushbu hujumda kamida 14 nafar tinch aholi, jumladan bolalar halok bo‘ldi, yashash joylari va boshqa fuqarolik infratuzilmalari zarar ko‘rdi. Bu voqea Yevropa Ittifoqi yetakchilari va G‘arbiy ittifoqchilar tomonidan keskin qoralandi.

Erdo‘g‘an “Turkiya urushni barqaror tinchlik bilan yakunlash uchun o‘z sa’y-harakatlarini davom ettirayotganini” ta’kidladi, deyiladi bayonotda.

Shuningdek, u “Ukraina-Rossiya urushiga adolatli yechim topish mumkinligini ta’kidlab, ikki tomon o‘rtasidagi muzokaralarni kuchaytirish zarurligini urg‘uladi va tinchlikka yo‘l ochadigan yuqori darajadagi aloqalarni osonlashtirish uchun Turkiya qo‘lidan kelgan barcha ishni qilishga tayyor ekanini bildirdi.”

U, shuningdek, tinchlik o‘rnatilgandan so‘ng, Turkiya Ukrainaga xavfsizlik borasida o‘z hissasini qo‘shishda davom etishini qayd etdi.

Erdo‘g‘an qo‘ng‘iroq davomida Ukrainani Mustaqillik kuni bilan ham tabrikladi, deyiladi direktsiya xabarida.

