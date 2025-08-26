Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdo‘g‘an dushanba kuni Bitlis viloyatining Ahlat tumanida Kamonchilar jamg‘armasi tomonidan Malazgirt g‘alabasining 954 - yilligini nishonlash maqsadida uyushtirilgan tadbirlarda ishtirok etdi.
Ochilish nutqida Erdo‘g‘an ushbu g‘alaba Turkiya taqdirini belgilagan muhim burilish nuqtasi ekanini ta’kidladi.
«Malazgirt g‘alabasi bundan roppa - rosa 954 yil muqaddam, 1071 - yilning 26 - avgusti kuni Sulton Alp Arslon boshchiligida qo‘lga kiritildi va bu g‘alaba tariximizning yo‘nalishini o‘zgartirdi», - degan Turkiya Prezidenti: «Ushbu g‘alaba orqali turk millati Anado‘lu tuproqlarini abadiy yurtga aylantirish irodasini o‘rtaga qo‘ydi. Ming yildan beri davom etib kelgan va chuqur ildiz otgan bizning bu o‘rnimizning asosini yaratdi», - degan ifodalarga o‘rin berdi.
1071 - yilning 26 - avgusti kuni Saljuqiylar o‘ziga solishtirganda yana da yirik bo‘lgan Vizantiya armiyasini mag‘lubiyatga uchratib, Anado‘lu darvozalarini turk hukmronligi uchun ochdi.
Ushbu g‘alabaning 954 - yilligi turk xalqining matonatini ifodalar ekan, bir vaqtlar Saljuqiylar jangga tayyorgarlik ko‘rgan hududlarda anchadan beri kuzatilgan PKK tahdidini yo‘q qilishga qaratilgan terrorsiz Turkiya tashabbusi bilan ham hamohangdir.
Prezident Erdo‘g‘an: «Bugungi kunda bizning eng muhim vazifamiz Malazgirt ruhini saqlab qolish va bu muqaddas merosni kelgusi avlodlarga yetkazib berishdir. Chunki Malazgirt nafaqat jang, balki xalqimizning ming yillik birodarligi, vatanparvarligi va birgalikda yashash irodasining ramzidir», - dedi.
Dushanba kuni Erdo‘g‘an Bitlis viloyatining Ahlat tumanida yangi ochilgan va Anqara tashqarisidagi ilk zamonaviy prezidentlik majmuasi hisoblangan binoda Vazirlar kengashi yig‘ilishiga ham rahbarlik qildi.
Saljuqiylar armiyasining Malazgirt urushidan oldingi harakat qilish yoki yo‘lga chiqish nuqtasi sifatida foydalanilgan Ahlat, bugungi kunda Muısh viloyati chegaralari ichida joylashgan.
Prezidenti Erdo‘g‘an: «Shu munosabat bilan, aziz xalqimizning 26 - avgust Malazgirt g‘alabasi yilligi bilan chin dildan tabriklayman», - dedi.
Mustaqillik urushining asosiy muhorabalari avgust oyida bo‘lib o‘tgan va bu oy «g‘alabalar oyi» degan nom bilan yodga olina boshlandi. Chunki, 30 - avgust mamlakatda rasmiy ravishda G‘alaba kuni sifatida nishonlanmoqda.