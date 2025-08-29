TURKIYA
Istanbulda “Moviy Vatan” Teknofest tadbirlari boshlandi
Teknofest Turkiyaning dengizdagi kuchi, texnologiyasi va madaniyatini namoyish etadi.
Prezident Rejep Tayyip Erdoğan ochilish kunida ishtirok etishi kutilmoqda. / AA
29 август 2025

Turkiyaning Istanbul shahrida mamlakatning texnologiya, aviatsiya va kosmos sohasidagi yetakchi festivali Teknofest o’z ishini boshladi.

Bu safargi festivalga “Moviy Vatan” deb nom berildi. Chunki, festivalda asosan mamlakatning dengiz kuchi hamda innovatsiyalarini namoyish etiladi.

Turk dengiz floti o‘zining eng ilg‘or kemalarini namoyish qilmoqda, jumladan TCG Anadolu amfibiya hujum kemasi, TCG Istanbul fregati, TCG Burgazada suv osti kemasiga qarshi korveti, TCG Orucreis fregati, TCG Nusret mina qo‘yuvchi kemasi, shuningdek, TCG Sakarya va TCG Hizirreis suv osti kemalari.

Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an festivalning tantanali ochilish marosimida ishtirok etishi kutilmoqda.

Tadbir doirasida Turkiyaning milliy uchuvchisiz suv osti tizimlari, suv osti raketalari va avtonom dengiz transport vositalari bo‘yicha musobaqalar o‘tkaziladi.

Harbiy texnologiyalardan tashqari, Teknofest “Moviy Vatan” dengiz tarixi va madaniyati bo‘yicha turli ko‘rgazmalar, interaktiv namoyishlar va bir qator konferensiyalarni taklif etadi.

Teknofestning asosiy tadbirlari 17–21-sentyabr kunlari Istanbuldagi Ataturk aeroportida o‘tkaziladi.

Teknofest Turkiyada oʻtkaziladigan aviatsiya, texnologiya va kosmik texnologiyalar festivali boʻlib, dastlab 2018-yil sentyabr oyida Istanbul aeroportida Turkiya Texnologiya Jamoasi Jamgʻarmasi (T3) tomonidan xususiy kompaniyalar, vazirliklar va ilmiy muassasalar bilan hamkorlikda oʻtkazilgan.

Bu Turkiya texnologiya jamoasi fondi va Sanoat va texnologiya vazirligi tomonidan Turkiya milliy texnologiyalarini rivojlantirishni maqsad qilgan birinchi va yagona festivaldir.

