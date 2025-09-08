Xitoy Tashqi ishlar vazirligi dushanba kuni Yaponiya parlament a'zosi Seki Hei ustidan Tayvan va boshqa ikki davlat o'rtasidagi nizolar bo'yicha "noto'g'ri ma'lumotlar" tarqatgani uchun sanksiyalar joriy etilganini e'lon qildi.
Hei, Yaponiya Milliy Dietining Kengashlar palatasi a'zosi bo'lib, Xitoyda tug'ilgan va keyinchalik Yaponiya fuqaroligini olgan. U Xitoycha ismi Shi Ping bilan ham tanilgan.
Vazirlikning ta'kidlashicha, Hei Xitoy Kommunistik Partiyasining ochiq tanqidchisi bo'lib, uzoq vaqtdan beri Tayvan, Diaoyu orollari (Senkaku orollari), Shinjong, Xizang va Gonkong mintaqalari bilan bog'liq masalalarda "noto'g'ri ma'lumotlar" tarqatib kelmoqda.
Shuningdek, Hei bahsli Yasukuni ibodatxonasiga ochiq tashrif buyurgan, bu esa Xitoy va Yaponiya o'rtasidagi to'rtta siyosiy hujjatning ruhiga va "bitta Xitoy" tamoyiliga jiddiy zid keladi, Xitoyning ichki ishlariga aralashuv hisoblanadi va Xitoyning suvereniteti va hududiy yaxlitligiga jiddiy zarar yetkazadi, deyiladi bayonotda.
Yasukuni ibodatxonasi 1869-yilda Imperator Meiji tomonidan qurilgan bo'lib, Meiji islohotidan keyingi urushlarda halok bo'lgan yapon askarlariga bag'ishlangan.
Hozirda ibodatxona 2,5 million urush qurbonlarini, shu jumladan Ikkinchi Jahon urushi davrida aybdor deb topilgan 14 nafar urush jinoyatchilarini sharaflaydi. Ushbu ibodatxona uzoq vaqtdan beri Yaponiya va uning qo'shnilari, xususan Janubiy Koreya va Xitoy o'rtasida diplomatik tanglik manbai bo'lib kelmoqda, chunki tashriflar Yaponiyaning urush davridagi o'tmishini to'liq tan olmaganligining belgisi sifatida ko'riladi.
Hei ustidan joriy etilgan sanksiyalar Xitoy hududida uning ko'chmas va ko'chma mulklari hamda boshqa turdagi aktivlarini muzlatib qo'yishni; Xitoy hududidagi tashkilotlar va shaxslarning u bilan savdo, hamkorlik va boshqa faoliyatlarni amalga oshirishini taqiqlashni; shuningdek, unga va uning yaqin oila a'zolariga Xitoy (shu jumladan Gonkong va Makao) hududiga viza berish va kirishni rad etishni o'z ichiga oladi.
Mazkur qaror dushanba kunidan kuchga kiradi.