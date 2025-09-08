SIYOSAT
Ispaniya G'azodagi urushni to'xtatishga qaratilgan to'qqizta yangi chorani e'lon qildi
“Isroil o‘zini himoya qilayotgani yo‘q, balki himoyasiz aholini qirib tashlamoqda",-deydi Pedro Sanchez.
Madrid, shuningdek, Isroil qoʻshinlariga yoqilgʻi tashiydigan kemalarning Ispaniya portlaridan foydalanishini taqiqlaydi. / AA
8 сентябр 2025

Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanchez dushanba kuni G‘azodagi “genotsidni to‘xtatish” uchun to‘qqizta yangi chorani e’lon qildi.

“Isroil o‘zini himoya qilayotgani yo‘q, balki himoyasiz aholini qirib tashlamoqda,” dedi Sanchez televideniyedagi chiqishida.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Ispaniya 2023-yildan beri Isroilga qurol eksportini amalda taqiqlab kelayotgan bo‘lsa-da, hukumat endi bu taqiqni “doimiy” qilish uchun qonunchilikni tezlashtiradi.

Madrid, shuningdek, Isroil kuchlariga yoqilg‘i tashiyotgan kemalarning Ispaniya portlaridan foydalanishini taqiqlaydi. Mudofaa materiallarini tashiyotgan samolyotlar Ispaniya havo hududidan foydalanishiga ruxsat berilmaydi.

Sanchez shuningdek, “genotsidda bevosita ishtirok etayotgan, inson huquqlarini buzayotgan va G‘azodagi urush jinoyatlarida aybdor” shaxslarning Ispaniyaga kirishini taqiqlashini aytdi.

“Biz bilamizki, bu choralar urush jinoyatlarini to‘xtatish uchun yetarli bo‘lmaydi, lekin ular Bosh vazir Benyamin Netanyaxuga bosim o‘tkazish va Falastin xalqining azob-uqubatlarini yengillashtirishga xizmat qiladi, deb umid qilamiz,” dedi Sanchez.

Boshqa choralar qatorida, G‘azo va G‘arbiy Sohildagi noqonuniy Isroil aholi punktlaridan importni taqiqlash, bosib olingan hududlarda yashayotgan ispan fuqarolariga konsullik xizmatlarini minimal darajada cheklash va Rafahda Ispaniyaning ishtirokini kuchaytirish kiradi. Bu doirada qo‘shimcha harbiy kuchlar joylashtiriladi va Falastin ma’muriyati bilan oziq-ovqat va dori-darmon yetkazib berish bo‘yicha yangi qo‘shma loyihalar amalga oshiriladi.

Ispaniya, shuningdek, Falastin qochqinlari bo‘yicha BMT agentligi (UNRWA)ga o‘z hissasini 10 million yevroga oshiradi va 2026-yilda G‘azo uchun qo‘shimcha 150 million yevro gumanitar yordam ajratishni va’da qiladi.

“Ispaniya yolg‘iz urushni to‘xtata olmaydi, lekin bu harakat qilmasligimiz kerak degani emas,” dedi Sanchez.

