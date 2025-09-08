Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Hyun dushanba kuni AQShga yo‘l oladi. U immigratsiya reydi davomida yuzlab koreyalik ishchilarning hibsga olinishi bilan bog‘liq muammolarni hal qilishga harakat qilmoqda. Bu voqea Seulning AQShda katta investitsiya rejalarini amalga oshirishga bel bog‘lagan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda.
AQShning Jorjiya shtatida Hyundai Motor va LG Energy Solution tomonidan qurilayotgan batareya zavodida hibsga olingan taxminan 300 nafar koreyalik ishchini ozod qilish bo‘yicha muzokaralar yakunlangan. Ularni shu hafta uylariga qaytarish rejalashtirilmoqda.
Ichki xavfsizlik vazirligi agentlari tomonidan ishchilarning hibsga olinishi Janubiy Koreyada katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Bu voqea AQSh bilan iyul oyining oxirida kelishilgan savdo bitimini yakunlashga urinayotgan Seul uchun kutilmagan holat bo‘ldi. Hibsga olish voqeasi Janubiy Koreyaning yangi prezidenti Li Jae Myungning Vashingtonda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashganidan atigi 10 kun o‘tib sodir bo‘ldi. Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi biznes aloqalarni mustahkamlashga kelishilgan edi.
Cho Hyunning muzokaralari asosan koreyalik ishchilarni uylariga qaytarish masalasiga qaratiladi. Ular asosan subpudratchilar tomonidan yollangan bo‘lib, maxsus charter reysi orqali "ko‘ngilli chiqish" sifatida uylariga qaytarilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Janubiy Koreya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi ma’lum qildi, ammo qo‘shimcha tafsilotlarni oshkor qilishdan bosh tortdi.
Donald Tramp, o‘z ma’muriyati noqonuniy muhojirlarni chiqarib yuborishni kuchaytirayotgan bir paytda, o‘tgan hafta reyd haqida xabardor bo‘lmaganini aytdi. U hibsga olinganlarni "noqonuniy muhojirlar" deb atadi.
Yakshanba kuni Tramp AQShga investitsiya kiritayotgan xorijiy kompaniyalardan "bizning mamlakatimiz immigratsiya qonunlariga rioya qilishlarini" talab qildi, lekin bu borada yumshoqroq ohangda gapirdi.
"Sizning investitsiyalaringizni mamnuniyat bilan qabul qilamiz va sizning ajoyib texnik iste’dodga ega aqlli odamlardan foydalanib, dunyo darajasidagi mahsulotlar yaratishingizni qo‘llab-quvvatlaymiz. Biz buni tez va qonuniy yo‘l bilan amalga oshirishingiz uchun imkoniyat yaratamiz," dedi u Truth Social platformasida.
300 nafar janubiy koreyalik ishchi Hyundai va LGES tomonidan elektr avtomobillar uchun batareyalar ishlab chiqarish maqsadida qurilayotgan 4,3 milliard dollarlik loyiha joyida payshanba kuni hibsga olingan 475 kishidan biri edi. Bu Ichki xavfsizlik vazirligining tergov operatsiyalari tarixidagi eng yirik bir joyda amalga oshirilgan reyd bo‘ldi.
Hyundai Motor AQShdagi eng yirik xorijiy investorlaridan biri bo‘lib, Janubiy Koreyaning AQSh bozoriga 350 milliard dollar miqdorida mablag‘ ajratish majburiyatida ishtirok etmoqda.
Hyundai Motor vakili ba’zi xodimlarga AQShga zarur bo‘lmagan safarlarni to‘xtatishni tavsiya qilganini aytdi.
LGES ham AQShga xizmat safarlarini, ayrim istisno holatlar bundan mustasno, to‘xtatdi va hozirda mamlakatda bo‘lgan Janubiy Koreyadagi xodimlarini qaytarib olishni rejalashtirmoqda.