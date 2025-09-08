SIYOSAT
Donald Tramp xorijiy kompaniyalarni AQSh qonunlariga rioya qilishga chaqirdi
AQShda Hyundai-LG akkumulyator zavodiga uyushtirilgan reydda 300 ga yaqin odam noqonuniy ishlaganlikda ayblanib hibsga olindi.
Donald Tramp xorijiy kompaniyalarni AQSh qonunlariga rioya qilishga chaqirdi
/ Reuters
8 сентябр 2025

Prezident Donald Tramp yakshanba kuni xorijiy kompaniyalarni AQSh qonunlariga rioya qilishga chaqirdi. Bu chaqiriq Janubiy Koreyaning Hyundai-LG batareya zavodida noqonuniy ishlayotgan taxminan 300 ishchi hibsga olinganidan so‘ng yangradi. Mazkur zavod AQShning janubiy shtati Jorjiyada qurilmoqda.

Hibsga olish operatsiyasi payshanba kuni AQSh rasmiylari tomonidan amalga oshirildi. Bu Trampning butun mamlakat bo‘ylab noqonuniy migrantlarga qarshi kurash dasturi doirasida o‘tkazilgan eng yirik reydlardan biri edi.

“Iltimos, mamlakatimizning immigratsiya qonunlariga hurmat bilan yondashing,” — deb yozdi prezident ijtimoiy tarmoqlarda. “Sarmoyalaringizni mamnuniyat bilan qabul qilamiz va sizning aqlli insonlaringizni QONUNIY ravishda olib kelishingizni qo‘llab-quvvatlaymiz... Bizdan so‘raladigan yagona narsa — amerikalik ishchilarni yollash va o‘qitishdir.”

Reyd davomida qo‘lga olingan ishchilarning qo‘llari kishanlangan va oyoqlariga zanjir bog‘langan holda avtobusga chiqarilayotgan videolar tarqaldi.

LG Energy Solution kompaniyasi 47 nafar xodimi hibsga olinganini tasdiqladi — ulardan 46 nafari janubiy koreyalik, biri esa indoneziyalik. Kompaniya, shuningdek, hibsga olinganlarning taxminan 250 nafari ularning pudratchisi tomonidan yollanganini va aksariyati janubiy koreyalik ekanini ma’lum qildi.

Osiyoning to‘rtinchi yirik iqtisodiyoti bo‘lgan Janubiy Koreya avtomobilsozlik va elektronika ishlab chiqarishda yetakchi hisoblanadi. Uning kompaniyalari AQSh bozoriga kirish va Tramp tomonidan qo‘yilgan tarif tahdidlaridan qochish maqsadida AQShda milliardlab dollar sarmoya kiritib, zavodlar qurmoqda.

Tavsiya etiladi

Prezident Li Chje-myong o‘tgan oy AQShga tashrifi davomida Tramp bilan uchrashgan edi. Iyul oyida Seul AQShga 350 milliard dollar sarmoya kiritishni va’da qilgan edi.

Tramp AQSh ishlab chiqarish sektorini qayta tiklashga va’da bergan, shu bilan birga, millionlab hujjatsiz migrantlarni deportatsiya qilishga ham so‘z bergan. Investorlarni qonunga rioya qilishga chaqirar ekan, u ichki ishchi kuchidagi malaka yetishmasligini ham tan oldi.

“ICE to‘g‘ri ish qildi, chunki ular bu yerda noqonuniy edi,” — dedi u Immigratsiya va bojxona nazorati tomonidan o‘tkazilgan reyd haqida. “Lekin biz qo‘shimcha ishchilarni olib kelish va o‘z odamlarimizni o‘qitish uchun biror yechim topishimiz kerak.”

Yakshanba kuni Seul hibsga olingan ishchilarni ozod qilish bo‘yicha muzokaralar yakunlanganini va ular tez orada ozod qilinib, uylariga qaytarilishini ma’lum qildi.

“Hozirgi ustuvor vazifa — LG Energy Solution xodimlari va hamkor kompaniyalarimiz ishchilarining tezkor ozod qilinishidir,” — dedi kompaniya rahbari Kim Ki-su yakshanba kuni Jorjiyaga uchishdan oldin jurnalistlarga.

Hyundai kompaniyasi esa hibsga olinganlarning hech biri ularning xodimi emasligini ma’lum qildi.

