AQSh Prezidenti Donald Tramp yakshanba kuni Yevropaning ayrim yetakchilari dushanba yoki seshanba kuni Rossiya-Ukraina urushini hal qilish masalasini muhokama qilish uchun AQShga tashrif buyurishini aytdi.
Nyu-York shahrida bo‘lib o‘tgan US Open musobaqasidan qaytgach, jurnalistlar bilan suhbatda Tramp Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan ham tez orada gaplashishini ma’lum qildi.
“Ba’zi Yevropa yetakchilari dushanba yoki seshanba kuni bizning mamlakatimizga alohida-alohida kelishadi,” dedi Tramp.
Tramp kimlarni nazarda tutganini aniq aytmagan, Oq Uy esa bu borada qo‘shimcha ma’lumot so‘roviga darhol javob bermadi.
Tramp, shuningdek, yakshanba kuni kechasi Rossiya tomonidan amalga oshirilgan katta havo hujumi haqida so‘ralganda, Rossiya-Ukraina urushi holatidan “xursand emasligini” aytdi. Ukraina rasmiylari bu hujum natijasida Kiyevdagi asosiy hukumat binosi yonib ketganini bildirgan edi.
Biroq Tramp yana urush tez orada hal qilinishiga ishonch bildirdi.
“Rossiya-Ukraina masalasi, biz buni hal qilamiz,” dedi Tramp.