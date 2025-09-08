SIYOSAT
1 daqiqa o'qish
Yevropa yetakchilari Rossiya-Ukraina urushini muhokama qilish uchun AQShga tashrif buyuradi
Trump Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan yaqinda suhbatlashishini aytdi.
Yevropa yetakchilari Rossiya-Ukraina urushini muhokama qilish uchun AQShga tashrif buyuradi
AQSh prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkdagi La Guardia aeroportida matbuot bilan suhbatlashmoqda. / Reuters
8 сентябр 2025

AQSh Prezidenti Donald Tramp yakshanba kuni Yevropaning ayrim yetakchilari dushanba yoki seshanba kuni Rossiya-Ukraina urushini hal qilish masalasini muhokama qilish uchun AQShga tashrif buyurishini aytdi.

Nyu-York shahrida bo‘lib o‘tgan US Open musobaqasidan qaytgach, jurnalistlar bilan suhbatda Tramp Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan ham tez orada gaplashishini ma’lum qildi.

“Ba’zi Yevropa yetakchilari dushanba yoki seshanba kuni bizning mamlakatimizga alohida-alohida kelishadi,” dedi Tramp.

Tramp kimlarni nazarda tutganini aniq aytmagan, Oq Uy esa bu borada qo‘shimcha ma’lumot so‘roviga darhol javob bermadi.

Tavsiya etiladi

Tramp, shuningdek, yakshanba kuni kechasi Rossiya tomonidan amalga oshirilgan katta havo hujumi haqida so‘ralganda, Rossiya-Ukraina urushi holatidan “xursand emasligini” aytdi. Ukraina rasmiylari bu hujum natijasida Kiyevdagi asosiy hukumat binosi yonib ketganini bildirgan edi.

Biroq Tramp yana urush tez orada hal qilinishiga ishonch bildirdi.

“Rossiya-Ukraina masalasi, biz buni hal qilamiz,” dedi Tramp.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us