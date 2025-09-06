Ukraina Prezidenti Volodimir Zelenskiy Rossiya nihoyat Kiyevning Yevropa Ittifoqiga aʼzo boʻlish intilishlarini qabul qilganini aytdi, ammo "bunday kechikish bilan", deb, Vengriya Ukraina bilan muzokaralarga qarshilik koʻrsatishini qayta koʻrib chiqishga chaqirdi.
"Nihoyat, biz Rossiyadan Ukraina Yevropa Ittifoqiga aʼzo boʻlishini qabul qilayotganliklari haqida signal eshitmoqdamiz. Afsuski, ular haqiqatni bunday kechikish bilan qabul qilmoqda," dedi Zelenskiy Yevropa Kengashi Prezidenti Antonio Kosta bilan oʻtkazilgan matbuot anjumanida, Ukraina OAVlariga koʻra.
U Moskva bu gʻoyaga 2013-yildan beri qarshilik koʻrsatib kelganini taʼkidladi.
"Ammo endi Rossiyaning Yevropadagi boshqa katta doʻstlari ham buni eshitishi kerak. Hatto Putin qarshi boʻlmasa ham, baʼzi davlatlarning, ayniqsa Vengriyaning, muzokaralar klasterlariga nisbatan pozitsiyalari juda gʻalati koʻrinadi," dedi u.
Seshanba kuni Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Pekinda Slovakiya Bosh vaziri Robert Fiko bilan oʻtkazilgan muzokaralardan soʻng jurnalistlarga Rossiya Ukrainani Yevropa Ittifoqiga aʼzo boʻlishiga qarshi emasligini aytdi.
NATOga aʼzolik qarshiligi
Biroq, u Moskva Kiyevning NATOga qoʻshilishiga qatʼiy qarshiligini saqlab qolayotganini taʼkidladi.
Putin Rossiya ikki tashkilot oʻrtasida farq borligini taʼkidlab, NATOni toʻgʻridan-toʻgʻri xavfsizlik tahdidi sifatida koʻrishini, Yevropa Ittifoqini esa iqtisodiy va siyosiy blok sifatida tasvirlagan.
U 2014-yilda Ukrainadagi siyosiy oʻzgarishlarni Gʻarb tomonidan qoʻllab-quvvatlangan davlat toʻntarishi deb atagan eski daʼvosini yana bir bor takrorladi.
Ukraina 2022-yil fevral oyida, urush boshlanganidan koʻp oʻtmay, Yevropa Ittifoqiga aʼzo boʻlish uchun rasmiy ariza topshirgan va oʻsha yilning oʻzida nomzod maqomini olgan edi.
Aʼzolik boʻyicha muzokaralar ichki Yevropa Ittifoqi nizolari, jumladan, Vengriyaning Kiyevning arizasini ilgari surish boʻyicha qadamlarni veto qilishi sababli toʻxtab qolgan.
Zelenskiy Kiyev Yevropa hamkorlaridan toʻliq qoʻllab-quvvatlashni kutayotganini aytdi.
"Bizning barcha ittifoqchilarimiz va barcha Yevropa Ittifoqi aʼzolari bir ovozdan gapirishi juda muhim. Yevropaga yoʻl – bu xalqimizning tanlovi va bu tanlov hurmat qilinishi kerak," dedi u.