Xitoy Prezidenti Si Szinpin shu oyning oxirida Rossiya Prezidenti Vladimir Putin, Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi, BMT rahbari Antonio Guterrish va 20 dan ortiq davlat rahbarlarini qabul qiladi, deb xabar berdi Pekin juma kuni. Ushbu siyosiy va xavfsizlik yig‘ilishi Xitoyning mintaqaviy ta’sirini mustahkamlashga qaratilgan.
Dunyoning chorak qismini qamrab oluvchi blok yetakchilari 31-avgustdan 1-sentabrgacha Tyantszin shahrida bo‘lib o‘tadigan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (SHT) sammitida o‘zaro aloqalarni chuqurlashtirish bo‘yicha yangi rejalarni e’lon qilishadi, dedi Tashqi ishlar vazirining yordamchisi Lyu Bin sammitga tayyorgarlik bo‘yicha matbuot anjumanida.
Yig‘ilish 31-avgustdan 1-sentabrgacha bo‘lib o‘tadi, bu Pekinda so‘nggi yillardagi eng katta harbiy paradlardan biri o‘tkazilishidan bir necha kun oldin va AQSh Prezidenti Donald Trampning tashqi va savdo siyosati, xususan Isroil, G‘azo va tariflar bo‘yicha qarorlari mintaqaviy o‘yinchilarni Xitoyga yaqinlashtirayotgan bir paytga to‘g‘ri keladi.
Turkiya, Belarus, Eron, Qozog‘iston, Pokiston va Vetnam kabi a’zo davlatlar yoki mehmon mamlakatlarning yuqori darajadagi rahbarlari ham ishtirokchilar qatorida bo‘ladi.
Malayziya Bosh vaziri Anvar Ibrohim ham sammitda ishtirok etishi rejalashtirilgan, u oktyabr oyida Kuala-Lumpurda Tramp va Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi yetakchilarini qabul qilishdan oldin qatnashadi.
Hegemonizm va eskirgan qarashlar hanuz mavjud
Xitoy Prezidenti Si Szinpin ushbu tadbirda asosiy nutq so‘zlaydi, unda xalqaro tashkilotlar rahbarlari ham ishtirok etadi.
Sammit orqali Xitoy “hamkorlikni rivojlantirishga turtki berish...(va) SHTning barqarorligi va chidamliligi bilan xalqaro muhitdagi noaniq va oldindan aytib bo‘lmaydigan omillarga javob berishni” maqsad qilganini aytdi Lyu jurnalistlarga.
“Bugungi dunyoda hegemonizm va kuch siyosatining eskirgan qarashlari hanuz ta’sir ko‘rsatmoqda, ayrim davlatlar o‘z manfaatlarini boshqalarnikidan ustun qo‘yishga urinmoqda, bu esa jahon tinchligi va barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda,” dedi u, AQShga ishora qilib.
“Shanxay Hamkorlik Tashkilotining barqarorligi va chidamliligi bilan biz noaniqliklar va oldindan aytib bo‘lmaydigan omillarga javob bera olamiz... va uzoq muddatli tinchlik uchun qulay muhit yaratamiz.”
Sammit Tianjin Deklaratsiyasining imzolanishi va e’lon qilinishi bilan yakunlanadi, dedi u.
2024-yilda Qozog‘iston poytaxti Ostona shahrida bo‘lib o‘tadigan SHT sammitida yetakchilar mintaqaviy terrorizmga qarshi kurash, qayta tiklanadigan energiya va raqamli iqtisodiyot bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldilar.