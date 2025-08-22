DUNYO
2 daqiqa o'qish
Xitoy Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga mezbonlik qilishga tayyorlanmoqda
Xitoy rahbari Si Tszinpin mintaqaviy xavfsizlik va taʼsirni kuchaytirishga urgʻu beradigan sammit yigirmadan ortiq davlatdan yuqori darajadagi ishtirokchilarni jalb qiladi.
Xitoy Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga mezbonlik qilishga tayyorlanmoqda
Xitoy SCO orqali mintaqaviy xavfsizlik va taʼsirini oshirishga intiladi. / AFP
11 соат олдин

Xitoy Prezidenti Si Szinpin shu oyning oxirida Rossiya Prezidenti Vladimir Putin, Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi, BMT rahbari Antonio Guterrish va 20 dan ortiq davlat rahbarlarini qabul qiladi, deb xabar berdi Pekin juma kuni. Ushbu siyosiy va xavfsizlik yig‘ilishi Xitoyning mintaqaviy ta’sirini mustahkamlashga qaratilgan.

Dunyoning chorak qismini qamrab oluvchi blok yetakchilari 31-avgustdan 1-sentabrgacha Tyantszin shahrida bo‘lib o‘tadigan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (SHT) sammitida o‘zaro aloqalarni chuqurlashtirish bo‘yicha yangi rejalarni e’lon qilishadi, dedi Tashqi ishlar vazirining yordamchisi Lyu Bin sammitga tayyorgarlik bo‘yicha matbuot anjumanida.

Yig‘ilish 31-avgustdan 1-sentabrgacha bo‘lib o‘tadi, bu Pekinda so‘nggi yillardagi eng katta harbiy paradlardan biri o‘tkazilishidan bir necha kun oldin va AQSh Prezidenti Donald Trampning tashqi va savdo siyosati, xususan Isroil, G‘azo va tariflar bo‘yicha qarorlari mintaqaviy o‘yinchilarni Xitoyga yaqinlashtirayotgan bir paytga to‘g‘ri keladi.

Turkiya, Belarus, Eron, Qozog‘iston, Pokiston va Vetnam kabi a’zo davlatlar yoki mehmon mamlakatlarning yuqori darajadagi rahbarlari ham ishtirokchilar qatorida bo‘ladi.

Malayziya Bosh vaziri Anvar Ibrohim ham sammitda ishtirok etishi rejalashtirilgan, u oktyabr oyida Kuala-Lumpurda Tramp va Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi yetakchilarini qabul qilishdan oldin qatnashadi.

Hegemonizm va eskirgan qarashlar hanuz mavjud

Tavsiya etiladi

Xitoy Prezidenti Si Szinpin ushbu tadbirda asosiy nutq so‘zlaydi, unda xalqaro tashkilotlar rahbarlari ham ishtirok etadi.

Sammit orqali Xitoy “hamkorlikni rivojlantirishga turtki berish...(va) SHTning barqarorligi va chidamliligi bilan xalqaro muhitdagi noaniq va oldindan aytib bo‘lmaydigan omillarga javob berishni” maqsad qilganini aytdi Lyu jurnalistlarga.

“Bugungi dunyoda hegemonizm va kuch siyosatining eskirgan qarashlari hanuz ta’sir ko‘rsatmoqda, ayrim davlatlar o‘z manfaatlarini boshqalarnikidan ustun qo‘yishga urinmoqda, bu esa jahon tinchligi va barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda,” dedi u, AQShga ishora qilib.

“Shanxay Hamkorlik Tashkilotining barqarorligi va chidamliligi bilan biz noaniqliklar va oldindan aytib bo‘lmaydigan omillarga javob bera olamiz... va uzoq muddatli tinchlik uchun qulay muhit yaratamiz.”

Sammit Tianjin Deklaratsiyasining imzolanishi va e’lon qilinishi bilan yakunlanadi, dedi u.

2024-yilda Qozog‘iston poytaxti Ostona shahrida bo‘lib o‘tadigan SHT sammitida yetakchilar mintaqaviy terrorizmga qarshi kurash, qayta tiklanadigan energiya va raqamli iqtisodiyot bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldilar.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us