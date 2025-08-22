Dunyo oziq-ovqat inqirozlari bo‘yicha yetakchi tashkiloti juma kuni Gazaning eng yirik shahri ocharchilikka duchor bo‘lganini rasman e’lon qildi va bu holat sulh va gumanitar yordamga qo‘yilgan cheklovlar olib tashlanmasa, butun hudud bo‘ylab tarqalishi mumkinligini ta’kidladi.
Oziq-ovqat xavfsizligi bo‘yicha Integratsiyalashgan Faza Tasnifi (IPC) ma’lumotlariga ko‘ra, Gazada, yuz minglab falastinliklar yashaydigan shaharda ocharchilik kuzatilmoqda va bu holat kelasi oy oxiriga qadar janubdagi Deir al-Balah va Xon Yunisga ham tarqalishi mumkin.
IPCning bu qarori yordam tashkilotlari tomonidan Isroilning Gazaga oziq-ovqat va boshqa yordamni cheklashi hamda harbiy hujumlari falastinlik tinch aholi, ayniqsa bolalar orasida ochlik darajasini oshirib yuborayotgani haqida bir necha oylik ogohlantirishlardan so‘ng qabul qilindi.
Bu og‘ir holat — IPC tomonidan Yaqin Sharqda birinchi marta ocharchilik tasdiqlanishi — Isroilga xalqaro bosimni oshirishi aniq, chunki mamlakat 2023-yil 7-oktabrdan beri Hamas bilan shiddatli urush olib bormoqda.
Isroil Gazaning boshqa Hamas tayanch nuqtalari bilan birga Gazani egallash orqali urushni kuchaytirishni rejalashtirayotganini aytmoqda, bu esa ocharchilik inqirozini yanada kuchaytirishi mumkin.
IPCning ma’lumotlariga ko‘ra, ocharchilik urush va yordam blokadasi tufayli yuzaga kelgan, keng ko‘lamli ko‘chishlar va Gazada oziq-ovqat ishlab chiqarishning to‘xtashi esa bu holatni yanada og‘irlashtirgan. 22 oylik urushdan so‘ng butun hudud bo‘ylab ochlik hayot uchun xavfli darajaga yetgan.
Yarim milliondan ortiq odam, ya’ni Gazadagi aholining chorak qismi, ochlikning halokatli darajasiga duch kelmoqda va ko‘plar ochlik bilan bog‘liq sabablar tufayli hayotdan ko‘z yumish xavfi ostida, deyiladi IPC hisobotida.
Hisobotga ko‘ra, 41 mingdan ortiq odam “og‘ir” darajadagi to‘yib ovqatlanmaslikdan aziyat chekadi, bu IPCning may oyidagi bahosiga nisbatan ikki baravar ko‘p bo‘lib, ularni “o‘lim xavfi yuqori” toifasiga kiritadi.
O‘tgan oyda IPC Gazada “eng yomon holatdagi ocharchilik” yuzaga kelayotganini aytgan edi, ammo rasmiy tasdiq bermagan edi.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu Gazada ochlik borligini inkor etib, ochlik haqidagi xabarlarni Hamas tomonidan tarqatilgan “yolg‘onlar” deb atadi. Gazadagi ochlikdan aziyat chekayotgan bolalarning suratlari va ochlik bilan bog‘liq o‘limlar haqida xabarlar e’lon qilingandan so‘ng, Isroil ko‘proq gumanitar yordamni kiritishga ruxsat berishini e’lon qildi. Ammo BMT va Gazadagi falastinliklar kirayotgan yordam zarur miqdordan ancha kam ekanini aytmoqda.
Isroilning yordamni o‘tkazish uchun mas’ul harbiy agentligi juma kuni hisobotni “noto‘g‘ri va bir tomonlama” deb rad etdi. Ushbu agentlik, COGAT nomi bilan tanilgan, Gazada ocharchilik borligini inkor etib, so‘nggi haftalarda yordam miqdorini oshirish bo‘yicha sezilarli qadamlar qo‘yilganini ta’kidladi.
Xalqaro inqirozlar guruhi tahlilchisi Kris Nyutonning so‘zlariga ko‘ra, “ochlikni Isroilning G‘azoni nazorat qilish kampaniyasining asosiy qismi sifatida qasddan ishlatilayotgani” sababli, ko‘plab odamlar, ayniqsa yosh bolalar, ochlik va kasalliklardan oldini olish mumkin bo‘lgan o‘limlarga duch kelmoqda.