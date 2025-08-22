DUNYO
1 daqiqa o'qish
Suriya shimolida DEASh yetakchilaridan biri oʻldirildi
AQSh Qurolli kuchlarining markaziy qoʻmondonligi, mintaqada, DEASh a'zolarini nishonga olishda qarorli.
Suriya shimolida DEASh yetakchilaridan biri oʻldirildi
12 соат олдин

Amerika Qoʻshma Shtatlari Qurolli kuchlarining markaziy qoʻmondonligi (CENTCOM), juma kuni bergan bayonotida, oʻz kuchlari Suriya shimolidagi Atimax mintaqasida bosqin uyushtirganini ma’lum qildi. Qayd etilishicha, unda, tashkilotning asosiy moliyachisi hisoblangan DEASh yetakchilaridan biri oʻldirilgan.

Joriy yilning 19 - avgusti kuni bo‘lib o‘tgan bosqin paytida o‘ldirilgan terrorchining, mintaqadagi DEASh tarmog‘i bilan aloqasi borligi va AQSh bilan koalitsiya kuchlari hamda yangi Suriya hukumatiga to‘g‘ridan - to‘g‘ri xavf tug‘dirgani bildirildi.

Tavsiya etiladi

CENTCOM qoʻmondoni admiral Bred Kuper mavzu haqida bergan bayonotida: «Mintaqada DEASh terrorchilarini kuzatishni davom etamiz» - dedi.

Kuper, shuningdek, «Hamkorlarimiz va ittifoqchilarimiz bilan birgalikda CENTCOM sifatida DEAShni butunlay magʻlub qilish va AQSh onavatanini himoya qilishda qarorlimiz», - degan ifodalarga oʻrin berdi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us