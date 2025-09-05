SIYOSAT
1 daqiqa o'qish
Meksika Xitoyga bojxona soliqlarini joriy qilishni ko'rib chiqmoqchi
Meksika prezidenti Klaudiya Sheynbaum Meksika bilan savdo kelishuviga ega bo‘lmagan davlatlarga, jumladan, Xitoyga tariflar joriy etilishini ma’lum qildi.
Meksika Xitoyga bojxona soliqlarini joriy qilishni ko'rib chiqmoqchi
Prezident Sheynbaum qaysi mahsulotlar yoki sohalarga ta'sir etishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumot bermaydi. / AP
5 сентябр 2025

Meksika Prezidenti Klaudiya Sheynbaum hukumatining Meksika bilan savdo kelishuviga ega bo'lmagan davlatlardan, jumladan Xitoydan import qilinadigan mahsulotlarga bojxona tariflari joriy etishni ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi.

Bu tariflar "Plan Meksika" tashabbusining bir qismi bo'lib, AQSh Prezidenti Donald Tramp tomonidan Meksikadan ba'zi importlarga qo'yilgan tariflar fonida mahalliy sanoatni rivojlantirishga qaratilgan.

"Biz ayrim tariflarni joriy etishni ko'rib chiqyapmiz," dedi Sheynbaum o'zining kundalik matbuot anjumanida. U qo'shimcha qildi, bu tariflar Lotin Amerikasining ikkinchi yirik iqtisodiyoti bo'lgan Meksika bilan savdo kelishuviga ega bo'lmagan davlatlarga, jumladan Xitoyga nisbatan qo'llaniladi.

Tavsiya etiladi

Sheynbaum qaysi mahsulotlar yoki sohalar ushbu tariflardan ta'sirlanishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumot bermadi.

Meksika AQSh-Meksika-Kanada savdo kelishuvi (USMCA) a'zosi bo'lib, u 2020-yilda Shimoliy Amerika Erkin Savdo Kelishuvining o'rnini egallagan va AQSh Prezidenti Donald Trampning birinchi muddati davomida muzokaralar olib borilgan.

Ushbu kelishuv uch davlat tomonidan olti yildan keyin qo'shma ko'rib chiqishni talab qiladi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us