Meksika Prezidenti Klaudiya Sheynbaum hukumatining Meksika bilan savdo kelishuviga ega bo'lmagan davlatlardan, jumladan Xitoydan import qilinadigan mahsulotlarga bojxona tariflari joriy etishni ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi.
Bu tariflar "Plan Meksika" tashabbusining bir qismi bo'lib, AQSh Prezidenti Donald Tramp tomonidan Meksikadan ba'zi importlarga qo'yilgan tariflar fonida mahalliy sanoatni rivojlantirishga qaratilgan.
"Biz ayrim tariflarni joriy etishni ko'rib chiqyapmiz," dedi Sheynbaum o'zining kundalik matbuot anjumanida. U qo'shimcha qildi, bu tariflar Lotin Amerikasining ikkinchi yirik iqtisodiyoti bo'lgan Meksika bilan savdo kelishuviga ega bo'lmagan davlatlarga, jumladan Xitoyga nisbatan qo'llaniladi.
Sheynbaum qaysi mahsulotlar yoki sohalar ushbu tariflardan ta'sirlanishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumot bermadi.
Meksika AQSh-Meksika-Kanada savdo kelishuvi (USMCA) a'zosi bo'lib, u 2020-yilda Shimoliy Amerika Erkin Savdo Kelishuvining o'rnini egallagan va AQSh Prezidenti Donald Trampning birinchi muddati davomida muzokaralar olib borilgan.
Ushbu kelishuv uch davlat tomonidan olti yildan keyin qo'shma ko'rib chiqishni talab qiladi.