AQSh Prezidenti Donald Tramp juma kuni ijroiy farmon imzolab, Mudofaa vazirligini "Urush vazirligi" deb qayta nomlashini tasdiqladi, deb xabar berdi Oq uy vakili Karolin Leavitt.
Bu farmon birinchi bo‘lib Fox News tomonidan xabar qilingan bo‘lib, 1949-yilgacha ishlatilgan tarixiy nomni tiklaydi. O‘sha yili 1947-yilgi Milliy xavfsizlik to‘g‘risidagi qonun harbiy tuzilmani hozirgi nomi ostida qayta tashkil qilgan edi.
Farmonga ko‘ra, "Urush vazirligi" ikkinchi darajali nom sifatida xizmat qiladi, va Mudofaa vaziri Pit Hegseth rasmiy ravishda "Urush vaziri" unvonini ham qabul qiladi.
Shuningdek, farmon Hegsethga bu o‘zgarishni doimiy qilish uchun qonunchilik va ijroiy choralarni taklif qilishni topshiradi. Bu Pentagon belgilarini va veb-saytlarini yangilashni, jumladan, jamoatchilik bilan aloqalar brifing xonasini "Pentagon Urush qo‘shimcha binosi" deb qayta nomlashni talab qiladi, deb xabar berdi Oq uy rasmiysi Fox ga.
"Hamma biladi, bizda "Urush vazirligi" bo‘lgan paytlarda g‘alabalar bilan to‘la tarix bor edi," dedi Tramp 25-avgust kuni jurnalistlarga.
Hegseth bu qarorni olqishlab, uni kengroq madaniy o‘zgarishning aks ettiruvchisi sifatida baholadi. "Biz faqat mudofaa emas, balki hujum ham qilamiz," dedi u.
Urush vazirligi 1789-yilda, AQSh Konstitutsiyasi kuchga kirgan yili tashkil etilgan va Ikkinchi jahon urushigacha mamlakatning harbiy ishlarini boshqargan. Ikkinchi jahon urushidan so‘ng, Kongress uni Mudofaa vazirligi bilan almashtirdi, bu Sovuq urush davridagi cheklov va ittifoqlarni ta’kidlovchi yondashuvni aks ettirgan edi.
Tramp ma’muriyati bu nomni tiklash harbiy kuchni ta’kidlash va maqsadning aniqligini tiklashini ta’kidlamoqda. Ammo tanqidchilar bu qaror agressiv pozitsiyaga o‘tish va AQShning diplomatik xabarlarini zaiflashtirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Tramp, agar kerak bo‘lsa, Kongressning qayta nomlashni qonuniylashtirishni qo‘llab-quvvatlashini kutayotganini aytdi. "Biz shunchaki buni qilamiz. Agar kerak bo‘lsa, Kongress bunga rozi bo‘ladi, deb ishonaman," dedi u.