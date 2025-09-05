SIYOSAT
2 daqiqa o'qish
Tramp Pentagonga “Urush vazirligi” deb nom bermoqchi
AQSH Prezidenti Donald Tramp Pentagonga “Urush vazirligi” deb nom berish haqidagi farmonni imzolashi mumkin.
Tramp Pentagonga “Urush vazirligi” deb nom bermoqchi
"Harbiy vazirlik bo'lgan paytda ajoyib g'alaba tariximiz bo'lganini hamma yaxshi ko'radi", dedi Tramp. / Reuters
5 сентябр 2025

AQSh Prezidenti Donald Tramp juma kuni ijroiy farmon imzolab, Mudofaa vazirligini "Urush vazirligi" deb qayta nomlashini tasdiqladi, deb xabar berdi Oq uy vakili Karolin Leavitt.

Bu farmon birinchi bo‘lib Fox News tomonidan xabar qilingan bo‘lib, 1949-yilgacha ishlatilgan tarixiy nomni tiklaydi. O‘sha yili 1947-yilgi Milliy xavfsizlik to‘g‘risidagi qonun harbiy tuzilmani hozirgi nomi ostida qayta tashkil qilgan edi.

Farmonga ko‘ra, "Urush vazirligi" ikkinchi darajali nom sifatida xizmat qiladi, va Mudofaa vaziri Pit Hegseth rasmiy ravishda "Urush vaziri" unvonini ham qabul qiladi.

Shuningdek, farmon Hegsethga bu o‘zgarishni doimiy qilish uchun qonunchilik va ijroiy choralarni taklif qilishni topshiradi. Bu Pentagon belgilarini va veb-saytlarini yangilashni, jumladan, jamoatchilik bilan aloqalar brifing xonasini "Pentagon Urush qo‘shimcha binosi" deb qayta nomlashni talab qiladi, deb xabar berdi Oq uy rasmiysi Fox ga.

"Hamma biladi, bizda "Urush vazirligi" bo‘lgan paytlarda g‘alabalar bilan to‘la tarix bor edi," dedi Tramp 25-avgust kuni jurnalistlarga.

Tavsiya etiladi

Hegseth bu qarorni olqishlab, uni kengroq madaniy o‘zgarishning aks ettiruvchisi sifatida baholadi. "Biz faqat mudofaa emas, balki hujum ham qilamiz," dedi u.

Urush vazirligi 1789-yilda, AQSh Konstitutsiyasi kuchga kirgan yili tashkil etilgan va Ikkinchi jahon urushigacha mamlakatning harbiy ishlarini boshqargan. Ikkinchi jahon urushidan so‘ng, Kongress uni Mudofaa vazirligi bilan almashtirdi, bu Sovuq urush davridagi cheklov va ittifoqlarni ta’kidlovchi yondashuvni aks ettirgan edi.

Tramp ma’muriyati bu nomni tiklash harbiy kuchni ta’kidlash va maqsadning aniqligini tiklashini ta’kidlamoqda. Ammo tanqidchilar bu qaror agressiv pozitsiyaga o‘tish va AQShning diplomatik xabarlarini zaiflashtirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Tramp, agar kerak bo‘lsa, Kongressning qayta nomlashni qonuniylashtirishni qo‘llab-quvvatlashini kutayotganini aytdi. "Biz shunchaki buni qilamiz. Agar kerak bo‘lsa, Kongress bunga rozi bo‘ladi, deb ishonaman," dedi u.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us