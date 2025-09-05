SIYOSAT
Donald Tramp yaqinda Putin bilan uchrashishini aytdi
Xarkov va Chernigovdagi hujumlarda tinch aholi va yordam xodimlari halok bo‘lgan bir paytda, Tramp Putin bilan uchrashishga ishora qildi.
Trump ilgari Rossiyani Ukrainadagi urushni tugatmasa, qo'shimcha sanktsiyalar qo'llanilishini ogohlantirgan edi. / AP
5 сентябр 2025

AQSh Prezidenti Donald Tramp yaqinda Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan gaplashishini aytdi. Bu bayonot u Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy va Yevropa yetakchilari bilan suhbatlashganidan keyin berildi.

“Ha, gaplashaman,” dedi Tramp Oq uyda AQSh texnologiya kompaniyalari rahbarlari bilan kechki ovqatda qatnashayotganda, Kreml rahbari bilan suhbatlashishni rejalashtirganmi, degan savolga javoban.

Bu bayonot Rossiyaning Ukrainaga yangi hujumlari davom etayotgan bir paytda berildi. Xarkov viloyatida, payshanba kuni kechasi Rossiya kuchlari Khotimlya qishlog‘iga dronlar bilan hujum qilganida uch kishi halok bo‘ldi, deya xabar berdi viloyat gubernatori Oleg Sinegubov.

“Ikki erkak va bir ayol halok bo‘ldi, yana ikki kishi jarohat oldi,” dedi u va qurbonlardan ba’zilari yo‘l ta’mirlash ishchilari ekanini qo‘shimcha qildi.

Shu kuni avvalroq, Daniya Qochqinlar Kengashining ikki xodimi Ukrainaning shimoliy Chernigov viloyatida Rossiya raketasi minalardan tozalash ishlari olib borilayotgan hududga urilganda halok bo‘ldi.

Mahalliy rasmiylar qurbonlar gumanitar xodimlar ekanini aytishdi, Rossiya Mudofaa vazirligi esa bu da’voni rad etib, uzoq masofali dron uchirish maydonini nishonga olganini ta’kidladi.

Juma kuni ertalabgacha Xarkov, Chernigov, Zaporijjya, Dnepropetrovsk va Sumi viloyatlarida havo hujumi xavfi davom etdi.

Bu hujumlar Yevropa yetakchilarining Putinni sulh yoki tinchlik kelishuviga undashga bo‘lgan yangi harakatlari fonida amalga oshirildi.

Payshanba kuni yigirmadan ortiq davlatlar kelajakda Ukrainaga “ishonch kuchi” sifatida qo‘shin yuborishga va’da berishdi. Bu kuch har qanday tinchlik kelishuvidan keyin Rossiyaning yana tajovuz qilishining oldini olish maqsadida joylashtiriladi.

Ammo Moskvaning muzokaralarga qiziqishi kamligi haqida xavotirlar ortib bormoqda. Putin bu hafta Pekinga tashrifi chog‘ida, agar maqbul tinchlik shartlari kelishilmasa, Rossiya jang qilishni davom ettirishini bildirdi.

Ukrainadagi urush uchinchi yiliga kirib, o‘n minglab odamlar halok bo‘ldi va millionlab odamlar o‘z uylarini tark etishga majbur bo‘ldi.

G‘arb yetakchilari tinchlikka erishish uchun harakat qilishda davom etayotgan bir paytda, so‘nggi hujumlar mojaroning davom etayotgan keskinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

