Yakshanba kechasi Afg‘onistonning sharqiy hududida sodir bo‘lgan zilzila oqibatida kamida 610 kishi halok bo‘ldi va 1300 dan ortiq odam jarohatlandi, deb xabar berdi Ichki ishlar vazirligi.
Kobuldagi sog‘liqni saqlash idoralari esa rasmiy qurbonlar sonini tasdiqlash ustida ishlayotganliklarini va uzoq hududlarga yetib borishga harakat qilayotganliklarini ma’lum qilishdi.
Avvalroq mamlakatning davlatga qarashli Radio Televizion Afg‘oniston (RTA) teleradiokompaniyasi 6.0 magnitudali zilzila oqibatida kamida 500 kishi halok bo‘lgani va 1000 dan ortiq odam jarohatlangani haqida xabar bergan edi.
AQSh Geologik Tadqiqotlar Xizmati (USGS) zilzilani GMT vaqti bilan 19:17 da qayd etgan bo‘lib, zilzila Jalolobod shahridan 27 kilometr sharq-shimoli-sharqda, 8 kilometr chuqurlikda sodir bo‘lganini ma’lum qildi.
Ichki ishlar vazirligining bir rasmiysi Anadolu agentligiga bergan ma’lumotida, Kunar viloyatining Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi va Chapa Dara tumanlarida qurbonlar qayd etilganini aytdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar soni hali yakuniy emas, chunki ko‘plab uzoq hududlardagi mahalliy aholi bilan aloqa o‘rnatish davom etmoqda va yordam guruhlari yo‘lga chiqqan.
Sawki tumanidagi Dewa Gul va Nur Gal tumanidagi Mazar Dara hududlariga olib boruvchi yo‘llar ko‘chkilar tufayli to‘silib qolgan, bu esa qutqaruv guruhlarining yetib borishini qiyinlashtirmoqda, dedi u.
Mahalliy aholi bu zilzilani mamlakatda sodir bo‘lgan eng kuchli zilzilalardan biri sifatida tasvirlashdi.
Afg‘oniston muvaqqat ma’muriyati vakili Zabihulloh Mujohid zilzila oqibatida qurbonlar borligini tasdiqladi.
“Afsuski, bugungi kechki zilzila sharqiy viloyatlarimizda inson hayoti va mol-mulkka zarar yetkazdi,” deb yozdi u X tarmog‘ida.
Mujohidning so‘zlariga ko‘ra, mahalliy rasmiylar va aholi qutqaruv ishlariga jalb qilingan, markaziy va yaqin viloyatlardan yordam guruhlari hududga yo‘l olgan.
“Hayotni saqlab qolish uchun barcha mavjud resurslar ishga solinadi,” dedi u.
AQSh Geologik Tadqiqotlar Xizmatiga ko‘ra, asosiy zilziladan so‘ng, xuddi shu hududda yana 5.2 magnitudali ikki zilzila sodir bo‘lgan.