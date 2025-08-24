TURKIYA
2 daqiqa o'qish
Istanbuldagi Gʻazo konferensiyasida olimlar shoshilinch yordamning ahamiyatini ta’kidladi
Istanbulda dunyoning 50 dan ortiq davlati nomidan 150 nafardan ortiq olim ishtirok etgan Gʻazo haqidagi konferensiyasida shoshilinch yordamning ahamiyatini ta’kidlandi.
Istanbuldagi Gʻazo konferensiyasida olimlar shoshilinch yordamning ahamiyatini ta’kidladi
24 август 2025

Kecha, 23 – avgust kuni Istanbuldagi Demokratiya va Ozodlik orolida davom etgan xalqaro konferensiyaning ikkinchi kunida yetakchi musulmon olimlari G‘azodagi falastinliklarga yordam ko‘rsatish zarurligini ta’kidladilar.

«Gʻazo - islomiy va insoniy mas’uliyatdir» deb nomlangan yigʻilish Xalqaro musulmon ulamolari ittifoqi (IUMS) va Turkiya Islom ulamolari jamg’armasi tomonidan uyushtirildi.

Mazkur yigʻilish Xalqaro musulmon ulamolari ittifoqi (IUMS) rahbari Shayx Ali Muhiddin al - Qoradog‘iy, Turkiya Din ishlari boshqarmasi raisi Ali Erbash va IUMS Bosh kotibi Shayx Ali Muhammad al - Sallabiy kabi yuqori martabali shaxslarning chiqishlaridan iborat protokol majlisi bilan boshlandi.

Yig‘ilishni tashkiliy qo‘mita nomidan «Ummat» uyushmasi rahbari Shayx Abdul Vahob Aykinji ochib berdi.

Davomida esa Iroq Fiqh kengashi nomidan shayx Ahmad Hasan al - Taha va Turkiya Islom ulamolari jamg‘armasi rahbari professor Nasrulloh Hajimuftuo‘g‘lu kabi iroqlik va turk olimlari ma’ruza qildilar.

Tavsiya etiladi

Birinchi seminarda G‘azoga yordam ko‘rsatishning ahamiyati haqida so‘z yuritilib, delegatsiyalar rahbarlari mavzu haqida o‘z takliflarini taqdim etdilar.

Kun davomida Gʻazodagi oxirgi vaziyat ustidan matbuot anjumani uyushtirildi. Shundan soʻng ishtirokchilar nutq soʻzlab, xalqaro hamjamiyatni falastinliklar bilan birdamlik ichida boʻlishga chaqirdi.

Istanbuldagi Ayyub Sulton jome’ masjidida juma namozi ortidan qilingan duolar bilan boshlangan 8 kunlik tadbir, 29 – avgustga qadar davom etadi.

Tadbir Ayasofiya jome’ masjidida «Istanbul deklaratsiyasi»ning e’lon qilinishi bilan yakunlanadi. Tashkilotchilarning ta’kidlashicha, ushbu hujjat Falastin da’vosini qo‘llab -quvvatlash uchun siyosiy, insoniy va huquqiy harakatlar asosida tashlangan aniq qadamlarni o‘z ichiga oladi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us