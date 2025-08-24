Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdo‘g‘anning rafiqasi Emine Erdo‘g‘anning AQSh Prezidenti Donald Trampning rafiqasi Melaniya Trampga yo‘llagan G‘azodagi insoniy inqiroz va unda azob chekayotgan falastinlik bolalar haqidagi maktubi jahon matbuotida keng yoritildi. Emine Erdo‘g‘an o‘z maktubida Melaniya Trampni, Ukrainadagi urushga bo‘lgan munosabatini G‘azodagi insoniy inqirozga nisbatan ham ko‘rsatishga chaqirgandi.
Britaniya
Britaniyaning BBC global media – portali «X» va «Instagram» ijtimoiy tarmoqdagi hisobi orqali Emine Erdo‘g‘anning maktubini bo‘lishdi. BBC portalining, markazi AQShda joylashgan «X» kompaniyasida qariyb 50 million nafar obunachisi va markazi yana AQShda joylashgan «Instagram» hisobida esa 29.4 million nafar obunachisi mavjud.
BCC yuqorida nomi tilga olingan maktub haqida «Turk birinchi xonimidan Melaniya Trampga g‘azolik bolalar uchun maktub» degan sarlavha ostida internet sayti orqali ham bir xabar nashr etdi.
Xabarda Emine Erdo‘g‘anning Melaniya Trampni G‘azoda azob chekayotgan bolalar uchun gaplashishga chaqirganiga e’tibor qaratilar ekan maktubdagi: «Bu adolatsizlikka qarshi ovozimizni chiqarib, kuchimizni birlashtirishimiz zarur», - degan ifodasiga o‘rin berildi.
«The Telegraph» gazetasi ham mavzu haqidagi xabarida maktubning maqsadi Melaniya Trampni G‘azoda tinchlik o‘rnatish sa’y - harakatlariga jalb etish ekanini qayd etdi.
Xabarda, Turkiyaning birinchi xonimi Emine Erdo‘g‘anning maktubda G‘azodagi bolalarni qutqarishga chaqirgani ifoda etildi.
«Reuters» axborot agentligi esa maktub haqidagi xabarini, «Turkiyaning birinchi xonimi Melaniya Trampni G‘azo haqida gapirishga chaqirdi» - degan sarlavha bilan chop etdi.
Xabarda aytilishicha, Emine Erdo‘g‘an nomi tilga olingan maktubni, Melaniya Trampning shu oy boshida Rossiya Davlat rahbari Vladimir Putinga Ukraina va Rossiyadagi bolalar bilan bog‘liq yo‘llagan maktubidan ilhomlangan holda qalamga olgan va yuborgan.
Britaniyaning «Sky News» telekanali ham mazkur maktub haqidagi xabarida, Turkiyaning birinchi xonimi AQSh prezidentining rafiqasi Melaniya Trampga maktub yozib, urushdan jabr ko‘rgan ukrainalik bolalarga qanday g‘amxo‘rlik qilgan bo‘lsa G‘azodagi bolalarga ham xuddi shunday qayg‘urishga chaqirganiga e’tibor qaratdi.
Xabarda, Emine Erdo‘g‘anning o‘z maktubida Melaniya Trampning urushlarda hayotdan ko‘z yumgan ukrainalik 648 nafar bolaga ko‘rsatgan rahm - shafqatini yodga solgan holda g‘azolik bolalar uchun ham shunday munosabatda bo‘lishga chaqirgani ta’kidlandi.
Fransiya
Fransuz jurnali Le Point “Ovozimizni birlashtirishimiz kerak: Emine Erdo’g’an Melaniya Trampni G’azo bolalarini qo’llab-quvvatlashga chaqirdi” sarlavhali xabarida Erdo’g’an, G’azodagi bolalarning ahvoli haqida Trampdan Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashishini so’raganini bildirdi.Xabarda, Erdo'g'anning, Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) G'azodagi ochlikka urg'u bergan hisoboti chop etilishi ortidan Trampga bu chaqiriqni qilgani va "Ukraina bolalariga ko'rsatilgan sezgirlikning G'azo uchun ham ko'rsatilishini istashi" ta'kidlandi. Fransiyaning 20 Minutes gazetasi, “G’azo: Emine Erdog’an Melanya Trampni ochlikdan o’lgan Falastinli bolalar uchun chaqirdi” sarlavhali xabarida, Erdog’anning G’azoda ikki yil ichida 18 ming bolaning o’limiga e’tibor qaratganini qayd etdi. Xabar qilinishicha, Tramp Netanyaxudan G‘azodagi gumanitar inqirozni tugatish uchun maktub yuborishni so‘ragan va bu “Falastin xalqi uchun tarixiy mas’uliyat” ekanini eslatgan. Fransiyaning Le Figaro gazetasi, “Ona, ayol va inson sifatida” sarlavhali xabarida: Emine Erdo’g’an Melaniya Trampni G’azodagi bolalar huquqlarini himoya qilishga chaqirdi” deb yozdi. "Ona, ayol va inson sifatida sizning maktubingizdagi his-tuyg'ularga chuqur sherikman. Tinchlik va osoyishtalikka chanqoq G'azo farzandlariga ham xuddi shunday umidni uyg'otasiz degan umiddaman". " –
Germaniya
Germaniya NTV onlayn xabar portali, "Erdo’g'anning rafiqasi Melaniya Trampga hissiyotli maktub yozdi" sarlavhali xabarida quyidagi bayonotlar o'rin olgan: “Ukrainalik bolalar uchun qilganidek, Turkiya prezidentining rafiqasi Emine Erdo’g’an ham Melaniya Trampdan G’azo sektoridagi falastinlik bolalar nomidan Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu bilan uchrashishni so’radi. Emine Erdo‘g‘an Turkiya prezidentligi tomonidan chop etilgan AQSh prezidentiga yo‘llagan maktubida shunday dedi: Urushda halok bo‘lgan 648 nafar ukrainalik bolaga ko‘rsatgan mehringiz ikki yildan kamroq vaqt ichida 62 ming begunoh tinch aholi, jumladan, 18 ming bola shafqatsizlarcha o‘ldirilgan G‘azo sektorida ham o‘z aksini topishiga ishonaman”. Germaniyaning Der Spiegel jurnali “Emine Erdo’g’an Melaniya Trampga maktub yozdi” sarlavhali xabarni chop etdi. Xabarda quyidagi bayonotlar o‘rin olgan: “Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘anning rafiqasi Emine Erdo‘g‘an Melaniya Trampga maktub yozdi.Maktubda u G'azodagi bolalarni qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Erdo'g'an, minglab G'azo bolalarining kafanlariga o'yilgan "noma'lum chaqaloq" iborasi "vijdonimizga tuzatib bo'lmas yaralar soldi" deb qo'shimcha qildi.Urushda halok bo‘lgan 648 nafar ukrainalik bolalarga ko‘rsatgan katta rahm-shafqatingiz G‘azo sektorida ham o‘z aksini topishiga ishonadi”."-
Bolgariya
Bolgariyaning davlat axborot agentligi BTA tomonidan e'lon qilingan xabarga asoslanib, mamlakatning eng yirik xususiy telekanali bTV, "Kuzdan (Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiyning rafiqasi Olena) Zelenska, Emine Erdo'g'an ham Melaniya Trampga maktub yozdi: 'G'azoga ham xuddi shunday hamdardlik ko'rsating'." bTV o'z xabarida, "Turkiyaning birinchi xonimi Melania Trump, G'azodagi gumanitar inqirozni tugatish uchun Isroil Bosh vazirini chaqirishini so'radi" dedi. Bolgariyaning "Dnevnik" internet gazetasi ham BTA hisobotidan izohsiz foydalangan. Ijtimoiy tarmoqlarda Emine Erdo'g'anning maktubi bilan bog'liq xabarlar Anadolu agentligining tegishli xabariga asoslanadi.
Gretsiya
Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampga yozgan maktubi Gretsiya matbuotida ham keng yoritildi. Vima gazetasining "Emine Erdo'g'anning Melaniyadan iltimosi" xabariga, "Erdog'an, Melaniyadan ukrainalik bolalarga bo'lgani kabi Falastinlik bolalarga nisbatan ham xuddi shunday sezgirlik ko'rsatishini so'radi" sarlavhasi ostida.EFSYN gazetasi, "G'azoda genotsid va halokatli hujumlar sodir bo'layotgan bir paytda Erdo'g'an Melaniyaga G'azodagi bolalar bilan bog'liq maktub yo'lladi" deb yozdi. Kathimerini gazetasi, tegishli maqolasida, Emine Erdo'g'an, G'azodagi bolalarning ahvolini ifoda etgan holda, Melaniyadan G'azodagi bolalarga aloqasini talab qilganini bildirdi. -
Shveytsariya
Prezident Rajap Toyyip Erdo'g'anning rafiqasi Emine Erdo'g'anning AQSh prezidenti Donald Trampning rafiqasi Melaniya Trampga Ukrainadagi urush uchun bo'lgani kabi G'azodagi gumanitar inqirozga nisbatan ham xuddi shunday sezgirlik ko'rsatishga chaqirgan maktubi Shveytsariya matbuotida keng yoritilgan.
*Swissinfo sayti, “Erdog’anning rafiqasi Emine Erdog’an, G’azoda “o’ldirilgan” 18 mingdan ortiq bola haqida Melaniya Trampga murojaat qildi” deb xabar berdi. Xabarda, "Emine Erdo'g'an Melaniya Trampdan Rossiya bilan urush natijasida Ukrainada hayotdan ko'z yumgan bolalar hamda G'azoda "shafqatsizlikcha o'ldirilgan" 18 mingdan ortiq falastinlik bolalar uchun qayg'urishini so'radi. Shveytsariyadagi yagona milliy nashr bo'lgan Blick gazetasi, Erdo'g'andan Melaniyadan yordam so'radi" sarlavhali sarlavha bilan berilgan. G'azo." Xabarda Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampni G'azo sektoridagi bolalar uchun ovozini baland ko'tarishga chaqirgan.
Fransuz tilida chiqadigan “20 Minuten” gazetasi “Janob Erdog’an G’azodagi bolalar nomidan janob Trampga murojaat qildi” sarlavhasini tanladi. Maqolada, “Turk birinchi xonimi amerikalik hamkasbini Vladimir Putinga qilganidek, Benyamin Netanyaxuga “tinchlik” maktubi yetkazishga chaqirdi” deb davom ettirilgan.
Maqolada Emine Erdog’anning “Ona, ayol va inson sifatida maktubingizda bildirgan his-tuyg’ularingizni chin dildan baham ko’raman va tinchlik va osoyishtalikni orzu qilgan G’azo farzandlariga ham xuddi shunday umidni bera olishingizga umid qilaman” degan so’zlari ham o’rin olgan.
Belgiya
Belgiya Belga gazetasiga tayanib, Belgiyaning frantsuz tilidagi La Libre gazetasi, Emine Erdo'g'anning Melanie Trampga yo'llagan maktubida G'azodagi bolalar uchun Netanyahuga murojaat qilishni so'raganini yozdi. Xabarga ko'ra, Erdo'g'an, Melaniya Trampning Ukrainadagi urushda hayotdan ko'z yumgan bolalar uchun ilgari ko'rsatgan sezgirligini eslatib, G'azo uchun ham xuddi shunday insonparvarlik ovozi chiqarilishini talab qildi. Xabarda, Erdo'g'anning, "Ukrainada hayotdan ko'z yumgan 648 bola uchun ko'rsatgan sezgirligingiz G'azoda ikki yildan kamroq vaqt ichida hayotdan ko'z yumgan 18 ming nafari bola bo'lgan 62 ming tinch aholi uchun ham amal qiladi, degan umiddaman" dedi. BMTning G'azoda ocharchilikni rasman e'lon qilganini eslatgan Emine Erdo'g'an, Melaniya Trampning G'azo xalqi nomidan tarixiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi mumkinligini ta'kidladi. Belgiyaning Flaman tilidagi jamoat teleradiokompaniyasi VRT ham Belga haqida, “Emine Erdo‘g‘an Melaniya Trampga G‘azo haqida maktub yozdi: “Bu yer bolalar qabristoniga aylandi” sarlavhali xabarda, “Turkiyaning “Birinchi xonimi” Emine Erdo‘g‘an, Ukrainadagi bolalar haqidagi nutqidan so'ng, amerikalik hamkasbi Melaniya Trampdan G'azo sektoridagi bolalar azobi haqida ham gapirishni so'radi.
U buni maktubda ko'taradi. Ajoyibmi? Emine Erdo'g'an tez-tez ovozini ko'taradi (G'azo masalasida)." Hisobotda maktub ham to'liq o'rin olgan.
Chexiya
Chexiyaning "Blesk" gazetasi ham "Erdo’g'anning turmush o'rtog'i Melaniya Trampga G'azodagi bolalar haqida maktub yozdi" sarlavhasi bilan mavzuni yoritdi.Xabarda, Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampning ukrainalik bolalarga nisbatan sezgirligini olqishlagani va ukrainalik bolalar uchun bo'lgani kabi G'azodagi bolalarga ham xuddi shunday qayg'urishni talab qilgani bildirildi.-
Bosniya va Gersegovina, Serbiya Va Chernogoriya
Bosniya va Gersegovina, Serbiya va Bosniya va Gersegovinaning eng ko'p o'qilgan xabar portallaridan biri bo'lgan Chernogoriya*Klix, Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampga G'azo bilan bog'liq maktubini "Birinchi xonimlar o'rtasidagi muloqot" sarlavhasi bilan keng yoritdi. Mamlakatning eng ko’p o’qilgan gazetasi “Dnevni Avaz”ning xabar sayti ham Emine Erdo’g’anga to’xtalib, Erdog’anning G’azodagi insoniy inqirozni tasvirlab, Melaniya Trampga maktub yozgani haqida xabar berdi. Serbiyaning Tanjug xabar agentligi ham Emine Erdo'g'anning G'azo maktubini batafsil yoritdi. Serbiyaning eng ko'p o'qilgan xabar portallaridan biri "Blic" sarlavhasi bilan "Emine Erdo'g'an
Melaniya Trampdan G'azodagi bolalar haqida o'ylashni so'radi" sarlavhasi bilan "Emine Erdo'g'an, xuddi Putinga yozgani kabi Melanya Trampdan Netanyahuga maktub yozishni so'radi" deb yozdi. Chernogoriyaning eng ko'p o'qilgan xabar portallaridan biri "CDM" Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampdan G'azodagi bolalar haqida o'ylashni so'raganiga urg'u berdi.
Avstraliya
Avstraliya*Avstraliyada joylashgan 9news xabar sayti, “Emine Erdog’an Melaniya Trampni G’azodagi bolalar haqida gapirishga chaqirdi” deb yozdi. Maktubda, “Emine Erdog’an Melaniya Trampni Ukrainadagi urushda bo’lgani kabi G’azodagi gumanitar inqirozga nisbatan ham xuddi shunday sezgirlik ko’rsatishga chaqirdi” sarlavhasi bilan maktub mazmuni keng yoritilgan.
Malayziya, Singapur va Banglade
Malayziyada joylashgan Free Malaysia Today xabar sayti Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampni G'azo bolalarini qo'llab-quvvatlashga chaqirganini e'lon qildi. Xabarda, shuningdek, Emine Erdo'g'an Melaniya Trampni Isroil Bosh vaziri Binyamin Netayahuga G'azodagi gumanitar inqirozni tugatishga chaqiruvchi maktub yo'llashga undagani ham bildirildi. Emine Erdo'g'an shunday dedi: “Ona, ayol va inson sifatida maktubingizdagi fikrlarni chuqur o‘rtoqlashaman va tinchlik va osoyishtalikka chanqoq G‘azo farzandlari uchun ham shunday umidni uyg‘otishingizga umid qilaman”. Hisobotda Birlashgan Millatlar Tashkilotining G'azoda ocharchilik e'lon qilganiga ham e'tibor qaratildi. Singapurda joylashgan "The Straits Times" gazetasi ham Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampga G'azo bolalarini qo'llab-quvvatlash chaqirig'ini sarlavhada berdi. BMTning G'azoda ocharchilik e'lon qilganiga e'tibor qaratilayotgan hisobotda, "Emine Erdo'g'an, Falastinning dunyo miqyosida tan olinishini ta'kidlab, Melaniya Trampning chaqirig'ining tarixiy bir missiya bo'lishiga ishora qildi" dedi. Bangladeshning rasmiy xabar agentligi Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) “Erdog’anning rafiqasi (Emine Erdog’an) Melaniya Trampni G’azo bolalari uchun gapirishga undadi” sarlavhali xabarida maktub tafsilotlarini ma’lum qildi. Xabarda, Emine Erdo'g'anning maktubda: “Urushda hayotdan ko'z yumgan 648 nafar ukrainalik bolaga nisbatan yanada kuchliroq sezgirlik ko'rsatishingizga ishonaman. So'nggi ikki yil ichida G'azoda 18 ming nafari bolalar bo'lgan 62 ming begunoh tinch aholi vahshiylarcha o'ldirilgani".
Pokiston, Hindiston va Yaponiya
Pokiston, Hindiston va Yaponiya *Pokistonning Dawn gazetasi Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampni G'azo haqida gapirishga chaqirganini sarlavha qildi. Xabarda, Emine Erdo'g'anning maktubida Melaniya Trampning Ukraina va Rossiyadagi bolalar bilan bog'liq holda Vladimir Putinga yuborgan maktubiga ishora qilingani bildirildi. Xabarda, Emine Erdo'g'anning, "Dunyo umumiy uyg'onishni boshdan kechirayotgan va Falastinning tan olinishi global irodaga aylangan bu kunlarda, G'azo nomidan sizlardan bir chaqiriq ham Falastin xalqi oldidagi tarixiy mas'uliyatni ado etishiga ishonaman" dedi. Hindistonda joylashgan Times of India xabar sayti, “G’azo bolalari uchun ham gapiring: Turkiyaning birinchi xonimi Putinga maktub yo’llagan Melaniya Trampga maktub yozdi” sarlavhasini ishlatdi. Maktubga batafsil to'xtalgan xabarda, Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampni Ukraina uchun bo'lgani kabi G'azo uchun ham xuddi shunday sezgirlik ko'rsatishga chaqirgani bildirildi. Yaponiyada joylashgan Japan Today xabar sayti ham Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampga qilgan chaqirig'i haqida xabar berdi.-
Qatar
QatarEmine Erdo'g'anning maktubi Yaqin Sharq mamlakatlaridagi ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritildi. Qatarda joylashgan Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher va Al Jazeera Arab kanallari Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampga yo'llagan maktubini keng yoritdi. “Turkiya Prezidenti Erdog’anning turmush o’rtog’i Emine Erdog’andan Melaniya Trampga: G’azodagi bolalar uchun ovozingizni baland ko’taring” sarlavhali xabarda, Erdo’g’an Melaniya Trampni Ukrainadagi bolalarga bo’lgani kabi G’azodagi bolalarga ham xuddi shunday sezgirlik ko’rsatishga chaqirdi. Qatarning yetakchi gazetasi Al-Arabi al-Jadid ham bu xabarni “Emine Erdog’anning G’azo bo’yicha Melaniya Trampga chaqiruvi” sarlavhasi bilan chop etdi. Xabarda, Erdo'g'anning Isroil hujumlari va blokadalari ostida omon qolish uchun kurashayotgan bolalarga e'tibor qaratgani qayd etildi.
Saudiya Arabiston
Saudiya Arabistoni *Birlashgan Qirollikdagi arab tilida chiqadigan “Sharq al-Awsat” gazetasi Emine Erdog'anning o'z o'quvchilariga yo'llagan maktubini “Turkiya prezidentining rafiqasi G'azodagi bolalar uchun Trampning xotiniga chaqirdi” sarlavhasi bilan chop etdi. Xabarda, Erdo'g'anning G'azodagi insoniy fojiani birinchi o'ringa olib chiqqani ta'kidlandi.
Birlashgan Arab Amirliklari
Birlashgan Arab Amirliklari*Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan Sky News Arabia telekanali maktubni “Emine Erdog’anning G’azodagi bolalarga e’tibor qaratish chaqirig’i” sarlavhasi bilan tarqatdi. Kanal, Melaniya Trampning Ukrainadagi bolalarga ko'rsatgan sezgirligining G'azodagi bolalarga ham tatbiq etilishini taklif qilgan maktubdagi bayonotlariga e'tibor qaratdi.
Isroil
Isroilning Maariv gazetasi Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'anning rafiqasi Emine Erdo'g'anning Melaniya Trampga yozgan maktubini “Erdog'anning rafiqasi Oq uyda Prezidentning xotiniga: Netanyahuga bosim o'tkazing” sarlavhali maqola bilan o'z o'quvchilariga taqdim etdi. Xabarda, Emine Erdo'g'an Melaniya Trampdan G'azodagi bolalar nomidan Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyahuga bosim o'tkazishni so'ragani bildirildi. Xabarda, Erdo'g'an Melaniya Trampdan shu oy boshida Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga qilgan murojaatini Ukraina va Rossiyadagi bolalar hamda G'azodagi bolalar uchun ham qilishini so'ragani bildirildi. Maktubda quyidagi bayonot bor edi: "648 ukrainalik bolaga ko'rsatgan muhim sezgirligingiz G'azoda ham o'z aksini topishiga ishonaman". Emine Erdo’g’anning maktubida, shuningdek, “Dunyoning Falastinning jamoaviy uyg’onishi va tan olinishi global orzuga aylangan bu kunlarda G’azo nomidan murojaatingiz Falastin xalqi oldidagi tarixiy mas’uliyatning amalga oshishiga ishonaman” deb ta’kidlandi. Ayni paytda Yedioth Ahronot* gazetasi, “Putinga maktub, Erdo‘g‘anning xotinidan Melaniyaga qilgan iltimosi: Netanyaxuga ham maktub yo‘llang” deb yozdi. Emine Erdo'g'an Melaniya Trampdan Rossiya prezidentiga yo'llagan maktubida bo'lgani kabi G'azodagi bolalar nomidan Netanyaxuga ham shunday murojaat qilishini so'radi. Maktubda “Biz yo‘qotganlar uchun juda kech bo‘ldi, lekin ortda qolgan milliondan ortiq odam uchun hali ham imkoniyat bor” degan so‘zlar ham bor edi.
Falastin
Falastin* Falastin matbuot gazetalari Alkuds Alarabi, Quds al-Ihbariyye, Shehab Agency va Alhadath Emine Erdo'g'anning maktubini keng yoritdi. Xabarlarda, Erdo'g'anning "G'azoda bolalar eng oddiy huquqlaridan ham mahrum etilayotganiga" urg'u berganiga ishora qilmoqda.
Misr
