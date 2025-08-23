Urushda hayotdan ko‘z yumgan 648 nafar ukrainalik bolaga hamda ikki yil ichida 62 ming begunoh tinch aholi, shulardan 18 ming nafari bolalar shafqatsizlarcha o‘ldirilgan G‘azoga nisbatan yanada sezgirlik ko‘rsatishingizga ishonaman”.,
“Siz Isroil Bosh vaziri Netanyaxuga G’azodagi gumanitar inqirozni tugatishga bo’lgan kuchli chaqiruvingizni o’z ichiga olgan maktub yuborishingiz juda mazmunli bo’lar edi.
Dunyo jamoaviy uyg'onishni boshdan kechirayotgan va Falastinni tan olish global irodaga aylangan bu kunlarda, men sizlarning G'azo nomidan qilgan chaqirig'ingiz ham Falastin xalqi oldidagi tarixiy mas'uliyatni ado etishiga ishonaman."
Prezident Rajab Toyyib Erdo’g’anning rafiqasi Emine Erdo’g’an AQSh prezidenti Donald Trampning rafiqasi Melaniya Trampga maktub yo’llab, G’azodagi gumanitar inqirozga Ukrainadagi urushga nisbatan xuddi shunday sezgirlik ko’rsatishga chaqirdi. Emine Erdo'g'an Melaniya Trampni samimiy sevgi va hurmat bilan salomlash bilan boshlangan maktubida Melaniya Trampning Vashingtondagi Oq Uydagi uchrashuvi chog'idagi samimiy suhbati va mehribon mezbonliklari olti yil o'tib ham uning xotirasida saqlanib qolganini ta'kidladi.
Emine Erdo'g'an, Trampning shaxsiy kechki ovqat paytidagi postlari va bog'da sayr qilishlari uning dolzarb mavzularga nisbatan sezgirligini ochib berganini, Melania Trampning yaqinda Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga yo'llagan maktubida ham o'z aksini ko'rganini bildirdi.
"Ukrainadagi yetim bolalarga ko'rsatgan sezgirligingiz qalblarda umid uyg'otadigan tashabbusdir".
Emine Erdog'an, Trampning maktubi insoniyatning mushtarak tuyg'usini aks ettirganiga ishonishini va bu qimmatli pozitsiyani qadrlashini ta'kidladi:
“Siz ham oʻz maktubingizda taʼkidlaganingizdek, bolalarning mehr-oqibatli va xavfsiz muhitda oʻsish huquqi universal va shubhasiz huquqdir. Va bu huquq hech qanday geografiya, irq, etnik oʻziga xoslik, diniy guruh yoki mafkuraning imtiyozi emas.
Shunday ekan, bu huquqdan mahrum bo‘lgan mazlumlar bilan birga bo‘lish, eng avvalo, insoniyat oldidagi katta mas’uliyatni ado etishdir. Shu nuqtai nazardan, ayniqsa, bir rahbarning rafiqasi sifatida Ukrainadagi urushning halokatli oqibatlari ostida vayron bo‘lgan hayotlar, parchalangan oilalar, yetim qolgan bolalarga ko‘rsatgan sezgirligingiz qalblarga umid uyg‘otadigan tashabbusdir.
"Jim kulgiga majbur bo'lgan" ukrainalik bolalarning quvonchli tabassumlarini qaytarish haqidagi talabingiz chuqur ma'noga ega. Urushda hayotdan ko'z yumgan 648 nafar ukrainalik bolaga ko'rsatgan bu yordamingiz". Ikki yil ichida 18 ming nafari bolalar bo'lgan 62 ming begunoh tinch aholi shafqatsizlarcha qirg'in qilingan G'azoga nisbatan sezilarli sezgirligingizni yanada kuchliroq ko'rsatasiz, deb ishonaman.
"Bir kun kelib biz bolalar uchun ham "noma'lum askar" atamasini qo'llashimizni tasavvur qilganmisiz? Emine Erdog’an, G’azoning misli ko’rilmagan shafqatsizlik va zamonamizning eng og’riqli genotsidiga sahna bo’lganini ta’kidlagan maktubida “Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg’armasi har 45 daqiqada bir bola o’ldirilayotgan G’azoning sirtini bolalar uchun “do’zax”ga, yer ostini esa “bolalar qabristoni”ga o’xshatadi.,
Bir kun kelib biz noma'lum askarlarni tasvirlash uchun urushlarda ishlatiladigan "noma'lum askar" atamasini bolalar uchun ham qo'llashimizni tasavvur qilganmisiz?
Ortlarida hech kim qolmagan, ismlarini ham aniqlash imkoni bo'lmagan minglab G’azolik bolalarning kafanlariga yozilgan "noma'lum go'dak" iborasi vijdonimizga tuzatib bo'lmas yaralar solmoqda.
Chuqur ruhiy vayronagarchilikka tushib qolgan, qanday kulishni butunlay unutgan bu bolalar mikrofonlar oldida o'lishni xohlayotganlarini baqirib, begunoh qalblarida o'zlari bardosh bera olmaydigan urush charchoqlarini olib yurishadi.
G'azo tarixi bu yetim qolgan bolalarning sochlari oqarib, ta'riflab bo'lmas og'riq va qo'rquvni qayd etgan."
"G'azo uchun Netanyaxuga xat yuboring" chaqiruvi
Emine Erdo'g'an, faqat Ukraina bolalarining kulgisi o'chirilganini ta'kidladi; Falastin bolalari ham xuddi shunday quvonchga, bir xil erkinlikka va bir xil sharafli kelajakka loyiq edi. Uning so'zlariga ko'ra, "Agar siz Isroil Bosh vaziri Netanyaxuga G'azodagi gumanitar inqirozni to'xtatish bo'yicha kuchli da'vatingizni o'z ichiga olgan maktub yuborsangiz juda mazmunli bo'lar edi. Dunyo umumiy uyg'onishni boshdan kechirayotgan va Falastinni tan olish global irodaga aylangan bu kunlarda, men sizning G'azo nomidan qilgan chaqirig'ingiz ham uning eng paltolik xalqi oldidagi mas'uliyatini bajarishiga ishonaman" dedi.,
Biz bu buzuq tartibga qarshi ovozimiz va kuchimizni birlashtirishimiz kerak”, dedi.
Falastindagi voqealarni genotsiddan ko'ra ko'proq, har kim va hamma narsaning qadrsizlanishi mumkin bo'lgan o'zboshimchalik bilan xalqaro tuzumning o'zboshimchalik bilan o'rnatilgan bir necha kishining manfaati va qulayligi uchun qadrsizlanishi mumkin deb hisoblagan Emine Erdo'g'an, dunyoning ba'zi joylarida bolalarning hayotini boshqalarnikidan kam qadrli deb bilgan bu buzuq tartibga qarshi barchani ovozi va kuchini birlashtirishga chaqirdi.
Emine Erdo'g'an xalqaro huquqning obro'sizlangan qoidalari va umumiy insoniy qadriyatlarni himoya qilish va umumiy tamoyillar atrofida birlashish majburiyatini ta'kidlab, shunday dedi:
"Shundagina biz bu vahshiylik oldida kundan-kunga umidsizlikka tushib qolayotgan kelajak avlodlarning umidlarini oqlashimiz mumkin. Shundagina kulgisi jim boʻlgan bolalarning quvonchini qaytarish, butun dunyoda barqaror va tinchlik oʻrnatish imkoniyati haqida gapirish mumkin. Ona, ayol va inson sifatida, sizga yuborgan maktub va maktublaringizga katta umid qilaman. 335 o'qdan o'ldirilgan 18 ming 885 g'azolik go'dak va bobosi o'pgan 3 yoshli Rim kabi g'azolik bolalar uchun juda kech va vaqt keldi."