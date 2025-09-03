Belgiya G‘azodagi genotsid sababli Isroilga qarshi keng ko‘lamli choralarni e’lon qildi. Ushbu choralar sanksiyalar, qurol-yarog‘ embargosini kengaytirish va bosib olingan hududlardagi noqonuniy Isroil posyolkalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar va xizmatlarni import qilishni taqiqlashni o‘z ichiga oladi.
Cheklangan vazirlar kengashi tomonidan qabul qilingan ushbu qaror, Isroilga bosimni oshirish va rasmiylar tomonidan "Falastindagi gumanitar fojia" deb ta’riflangan vaziyatni hal qilishga qaratilgan.
Isroilning o‘ng qanot vazirlari Itamar Ben-Gvir va Bezalel Smotrich, shuningdek, Hamasning siyosiy va harbiy rahbariyati Belgiya hududida "persona non grata" deb e’lon qilinadi. Ularning ismlari Shengen axborot tizimiga (SIS) kiritiladi.
Belgiya hukumati noqonuniy posyolkalarda yashovchi fuqarolar uchun konsullik xizmatlarini cheklaydi va u yerda yashovchi isroilliklarga uzoq muddatli Type D vizalarini berishni rad etish yo‘llarini ko‘rib chiqadi.
Belgiya Federal Prokuraturasi Isroil yoki bosib olingan Falastin hududlarida xalqaro gumanitar huquqning jiddiy buzilishlarida ishtirok etgan Belgiya fuqarolarini javobgarlikka tortish bilan shug‘ullanadi.
Hukumat Isroilga qurol-yarog‘ eksporti va tranzitiga qo‘yilgan mavjud taqiqni barcha harbiy mahsulotlar va ikki tomonlama foydalanish uchun mo‘ljallangan buyumlarni qamrab oladigan darajada kengaytirishga qaror qildi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqini to‘liq embargo joriy etishga undaydi.
Qirollik farmoni noqonuniy Isroil posyolkalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni taqiqlaydi. Bu choralar Irlandiya va Sloveniya tomonidan allaqachon qabul qilingan qarorlarni aks ettiradi.
Hukumat davom etayotgan zo‘ravonliklar paytida Isroil harbiy samolyotlarining Belgiya hududi orqali uchish so‘rovlarini rad etadi va Isroil mudofaa uskunalariga bog‘liqlikni kamaytiradi.
Falastinni tan olish
Belgiya ikki davlat yechimini qo‘llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi va Falastin Davlatini tan olishni bildiruvchi Fransiya va Saudiya Arabistoni bilan birga Nyu-York Deklaratsiyasiga qo‘shilishni rejalashtirayotganini e’lon qildi.
Hukumat rasmiy tan olish barcha garovdagilar ozod etilgandan so‘ng va Hamas kabi guruhlar Falastin boshqaruvidan chiqarilgandan keyin amalga oshirilishini aytdi.
Yevropa darajasida Belgiya Isroil bilan savdo, tadqiqot va aviatsiya kelishuvlarini to‘xtatishni, shuningdek, Yevropa Ittifoqining texnik dasturlari orqali hamkorlikni to‘xtatishni talab qiladi.
Bryussel, shuningdek, Yevropa Ittifoqini 2024-yil iyul oyida Xalqaro Sud tomonidan berilgan fikrga muvofiq posyolka mahsulotlariga taqiq qo‘llashni qo‘llab-quvvatlashga chaqirmoqda.
“Federal hukumat mojarodagi barcha tomonlar tomonidan xalqaro huquqning hurmat qilinishini ta’minlashga bo‘lgan qat’iy majburiyatini ta’kidlaydi,” deyiladi bayonotda, xalqaro huquqning har qanday tasdiqlangan buzilishini qoralab.
Belgiya, avvalroq Falastinni BMT Bosh Assambleyasida tan olishlarini bildirgan Fransiya, Buyuk Britaniya, Kanada va Avstraliya qadamlarini kuzatmoqda.