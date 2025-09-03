Rossiya va AQSh navbatdagi ikki tomonlama muzokaralar bosqichini muvofiqlashtirish jarayonida, deb xabar berdi Rossiyaning RIA davlat axborot agentligi chorshanba kuni. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova ma'lum qilgan, Ukraina mojarosi bo'yicha davom etayotgan keskinliklar fonida.
Biroq, diplomatik taraqqiyot istiqbollari noaniq bo'lib qolmoqda, chunki Zaxarova RIAga bergan bayonotida, Kiyev va uning ittifoqchilari Ukrainadagi mojaroni hal qilish bo'yicha murosaga kelish imkoniyatini rad etayotganini aytgan.
Rossiya Kiyevga havo hujumi uyushtirdi
Bu orada, Ukraina havo mudofaasi bo'linmalari Rossiyaning Kiyevga qarshi havo hujumini qaytarish bilan band edi, deb xabar berdi shahar harbiy ma'muriyati chorshanba kuni. Bunga Ukraina havo kuchlari tomonidan raketa va dron hujumlari haqida ogohlantirishlar berilgach, mamlakat bo'ylab havo hujumi signalizatsiyalari ishga tushgan.
“Kiyevda havo mudofaasi ishlamoqda! Xavfsizlik signaligacha boshpanalarda qoling!” – deb yozdi Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenko Telegram messenjerida.
Rossiya Ukraina bo'yicha kelgusidagi muzokaralarni hududiy yutuqlarni tan olishga bog'lamoqda
Avvalroq, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar davom etishini kutayotganini, ammo “yangi hududiy haqiqatlar” tan olinishi va yangi xavfsizlik kafolatlari tizimi shakllantirilishi kerakligini aytgan.
“Tinchlik barqaror bo'lishi uchun yangi hududiy haqiqatlar xalqaro huquqiy jihatdan tan olinishi va rasmiylashtirilishi kerak,” – dedi Lavrov Indoneziyaning Kompas gazetasiga bergan intervyusida, Rossiya tashqi ishlar vazirligi veb-saytida e'lon qilingan matnga ko'ra.
“Rossiya va Ukraina uchun yangi xavfsizlik kafolatlari tizimi Yevrosiyo bo'ylab teng va bo'linmas xavfsizlik arxitekturasi tarkibiy qismi sifatida shakllantirilishi kerak.”
Moskvaning Ukrainani NATOga qo'shilishiga qarshiligiga bilvosita ishora qilib, Lavrov “Ukrainaga neytral, bloklarga qo'shilmagan va yadro qurolsiz maqom kafolatlanishi kerak,” dedi.
Ukraina esa Kiyev nimaga qo'shilishi yoki qo'shilmasligi Rossiyaning qaroriga bog'liq emasligini aytmoqda, NATO esa Rossiya alyansga a'zo bo'lish masalasida veto qo'ya olmaydi, deb ta'kidlamoqda. NATO 1949 yilda Sovet Ittifoqi tahdidiga qarshi tashkil etilgan.
AQSh Prezidenti Donald Tramp avgust o'rtalarida Alyaskada Putin bilan sammit o'tkazgan va keyinchalik Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy hamda asosiy Yevropa va NATO ittifoqi yetakchilari bilan Oq uyda urushni tugatish bo'yicha uchrashuvlar o'tkazgan edi. U seshanba kuni Rossiya yetakchisidan “juda hafsalasi pir bo'lganini” aytdi.
Tramp sammitdan so'ng Zelenskiy va Putin uchrashishini kutgan edi. Zelenskiy Rossiya bu uchrashuvni oldini olish uchun qo'lidan kelganini qilayotganini aytgan, Rossiya esa bunday uchrashuv kun tartibi hali tayyor emasligini bildirgan.
Lavrov Rossiya va Ukraina delegatsiyalari rahbarlari bevosita aloqada ekanligini aytgan.