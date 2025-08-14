Ko'pgina arab davlatlari Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning "Buyuk Isroil" qarashlariga sodiqligini bildirgan bayonotlarini qoralab, bu bayonotlar davlatlar suverenitetiga tahdid va xalqaro huquqni buzish ekanligini ta'kidladi.
Seshanba kuni i24 axborot kanaliga bergan intervyusida Netanyaxu "Buyuk Isroil" qarashlariga "juda sodiq" ekanini ta'kidlab, o'zini "bu yerga kelishni orzu qilgan yahudiylarning avlodlari va ulardan keyin keladigan yahudiylarning avlodlarini" ifodalovchi "tarixiy va ma'naviy burchli odam" deb ta'rifladi.
"Buyuk Isroil" atamasi Isroil siyosatida bosib olingan G'arbiy Sohil, blokada qilingan G'azo, Suriya ishg'ol qilingan Golan tepaliklari, Misrning Sinay yarim oroli va Iordaniyaning ayrim qismlarini o'z ichiga olgan hududiy kengayish uchun ishlatiladigan atamadir.
Iordaniya Tashqi ishlar vazirligi Netanyaxuning bayonotlarini "xavfli va provokatsion keskinlik" yaratishga urinish sifatida baholadi va ular davlatlar suverenitetiga tahdid soladi va BMT Nizomini buzadi.
Vazirlikning ta'kidlashicha, bunday "hayoli da'volar" Falastin xalqining qonuniy huquqlarini kamaytirmaydi va faqat G'azo va bosib olingan G'arbiy Sohilda "zo'ravonlik va mojarolar davrlarini" kuchaytiradi.
Falastin ma'muriyati bu bayonotlarni "Falastin xalqining qonuniy huquqlariga e'tibor bermaslik" va "mintaqaviy xavfsizlikka tahdid soladigan xavfli provokatsiya va kuchayish" deb ta'riflagan holda, Sharqiy Quddusni o'z poytaxti sifatida tan olgan 1967 chegaralari ichida mustaqil Falastin davlatiga sodiqligini yana bir bor ta'kidladi.
Qatar Tashqi ishlar vazirligi bu bayonotlar "bosqinchilik ma'muriyatining takabburligi, inqiroz va mojarolarni kuchaytirishga yondashuvi hamda davlat suverenitetini ochiqdan-ochiq buzayotganini" aks ettirganini ta'kidlab, "adolatli, keng qamrovli va barqaror tinchlik"ga erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Saudiya Arabistoni "ekspansionistik g'oyalar va loyihalarni" rad etishini va "Falastin xalqining o'z zaminida mustaqil va suveren davlat qurish tarixiy va qonuniy huquqini" yana bir bor tasdiqladi.
Arab Ligasi Isroilning "tajovuzkor va ekspansionistik tendentsiyalarini" qoralab, ular "jamoaviy arab milliy xavfsizligiga jiddiy tahdid solishi" haqida ogohlantirdi.
Isroilning G'azodagi genotsidi
2023-yil oktabr oyidan beri Isroil G‘azoda keng ko‘lamli genotsidni amalga oshirdi va 61 700 dan ortiq falastinlikni o‘ldirdi, ularning deyarli yarmi ayollar va bolalar edi.
O‘tgan yilning noyabr oyida Xalqaro jinoiy sudi Netanyaxu va sobiq mudofaa vaziri Yoav Gallantni G‘azodagi urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlarda hibsga olishga order bergan edi. Isroil ham Xalqaro sudda genotsid ishi bilan yuzlashmoqda.