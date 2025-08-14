AQSh Prezidenti Donald Tramp Rossiya Prezidenti Vladimir Putinni Ukrainadagi urushni tugatishga rozi bo'lmasa, "juda jiddiy oqibatlar" bilan tahdid qildi. Bu haqda ular yaqinlashib kelayotgan Alyaskadagi sammitda muhokama qilishlari kutilmoqda.
Chorshanba kuni Trampdan agar Putin urushni tugatishga rozi bo'lmasa, Rossiya qanday oqibatlarga duch kelishi haqida so'ralganda, u jurnalistlarga shunday dedi: "Ha, ular oqibatlarga duch keladi."
"Ular juda jiddiy oqibatlarga duch keladi," dedi Tramp Vashingtondagi Kennedi markazida qilgan chiqishida.
Bu izohlar Trampning Ukraina Prezidenti Volodimir Zelenskiy va boshqa Yevropa yetakchilari bilan virtual uchrashuvda ishtirok etganidan bir necha soat o‘tib yangradi. Tramp bu uchrashuvni "juda yaxshi" deb baholadi.
"Men uni 10 ballik deb baholayman, bilasizmi, juda, juda do'stona," dedi u.
Ikkinchi uchrashuv
Bu izohlar Trampning ikkinchi prezidentlik muddati davomida Putin bilan birinchi marta yuzma-yuz uchrashuvga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda yangradi. Trampning aytishicha, Alyaskaning eng yirik shahri Ankorijda bo‘lib o‘tadigan sammit uch tomonlama uchrashuvga olib kelishi mumkin. Bu uchrashuvda Putin, Zelenskiy va Tramp ishtirok etadi.
"Ikkinchi uchrashuv bo'lish ehtimoli juda yuqori, va bu birinchisidan samaraliroq bo'ladi, chunki birinchisida biz qayerda ekanligimiz va nima qilayotganimizni aniqlaymiz," dedi u.
"Agar birinchi uchrashuv yaxshi o'tsa, biz tezda ikkinchi uchrashuvni o'tkazamiz. Men uni deyarli darhol o'tkazishni xohlayman va biz tezda Prezident Putin, Prezident Zelenskiy va men o'rtasida uchrashuv o'tkazamiz, agar ular bunga rozi bo'lsa," dedi u.
Trampning aytishicha, juma kuni bo‘lib o‘tadigan sammit davomida "muayyan katta narsalar" amalga oshirilishi mumkin, ammo bu asosan keyingi uch tomonlama uchrashuv uchun "asos yaratish"ga qaratilgan. U bu uchrashuv bo‘lmasligi mumkinligini ham tan oldi.
"Ikkinchi uchrashuv bo'lmasligi mumkin, chunki agar men uni o'tkazish maqsadga muvofiq emas deb his qilsam yoki biz kerakli javoblarni olmasak, unda biz ikkinchi uchrashuvni o'tkazmaymiz," dedi u.