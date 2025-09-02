Yakshanba kechasi Afg‘onistonning sharqida sodir bo‘lgan dahshatli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1,400 dan oshdi, deb ma’lum qildi vaqtinchalik hukumat vakili.
Bundan tashqari, Afg‘oniston Qizil Yarim Oy jamiyati seshanba kuni X ijtimoiy tarmog‘ida e’lon qilishicha, zilzila natijasida kamida 3,251 kishi jarohat olgan va 8,000 dan ortiq uy vayron bo‘lgan.
Bu 2021-yildan beri urushdan aziyat chekayotgan mamlakatda sodir bo‘lgan uchinchi yirik zilzila hisoblanadi.
AQSh Geologik Tadqiqotlari xizmati zilzilani yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 23:47 da (1917 GMT) Jaloloboddan 27 kilometr (16.7 milya) sharq-shimoli-sharqda, 8 kilometr (5 milya) chuqurlikda qayd etdi. Zilzila sodir bo‘lgan paytda aksariyat aholi uyquda edi.
Kunar viloyati eng ko‘p zarar ko‘rgan hudud bo‘lib, zilzila bir nechta qishloqlarni vayron qilgan. Kunar viloyatidagi vaqtinchalik Afg‘oniston ma’muriyati vakili Abdul G‘ani ta’kidlashicha, qutqaruv va yordam guruhlari allaqachon zarar ko‘rgan hududlarga yetib borgan va qutqaruv ishlari davom etmoqda.
“Halok bo‘lganlar soni oshishi mumkin, chunki ko‘plab odamlar hali ham vayronalar ostida qolgan,” dedi u.
Uning qo‘shimcha qilishicha, Nur Gal, Savki, Vatpur, Manogi va Chapa Dara tumanlarida o‘nlab uylar vayron bo‘lgan. Afg‘oniston vaqtinchalik ma’muriyati dushanba kuni hududga yordam mahsulotlari va tibbiy guruhlarni yuborganini, Kobuldan yana ko‘proq yordam yo‘lga qo‘yilganini ma’lum qildi.
Bir nechta davlatlar, jumladan qo‘shni Pokiston, Eron, Xitoy va Hindiston, shuningdek, G‘arb davlatlari Afg‘onistonga yordam yuborishni va’da qilishgan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili seshanba kuni zilzila ta’sir ko‘rsatgan tog‘li hududlarda yo‘llarning buzilganligi qutqaruv guruhlari uchun eng katta muammo bo‘lib qolayotganini aytdi. Qutqaruv ishlari asosan vertolyotlar yordamida amalga oshirilmoqda.
“Ko‘plab ko‘chkilar va tosh qulashlari sodir bo‘lgan, va birinchi 24 soat ichida hududga kirish juda cheklangan bo‘ldi,” dedi Indrika Ratvatte, Afg‘onistondagi BMTning gumanitar koordinatori, Kobuldan matbuot anjumanida so‘zlar ekan.
“Eng katta muammo bu uzoq hududlarga yetib borish, chunki yo‘llar juda zarar ko‘rgan,” deb qo‘shimcha qildi u.