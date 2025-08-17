DUNYO
2 daqiqa o'qish
Xitoy shimolidagi suv toshqini 8 kishi umriga zomin boʻldi
Xitoyning shimoliy hududida kutilmaganda sodir boʻlgan suv toshqini oqibatida kamida sakkiz kishi halok boʻlar ekan, toʻrt kishi bedarak yoʻqoldi.
Xitoy shimolidagi suv toshqini 8 kishi umriga zomin boʻldi
17 август 2025

Milliy ommaviy axborot vositalari xabariga koʻra Xitoyning shimoliy hududida kutilmaganda sodir boʻlgan suv toshqini oqibatida kamida sakkiz kishi halok boʻlar ekan, toʻrt kishi bedarak yoʻqoldi. Dunyoning eng yirik ikkinchi iqtisodiyoti, Sharqiy Osiyoda kuzatlgan musson yomgʻirlari ta’sirida ziyon koʻrishni davom etmoqda.

Ichki Mongoliyaning yaylovlari orqali oqib oʻtuvchi daryoning qirgʻoqlari shanba kuni soat 14:00 GMT atrofida toshib ketgan. Xabarga koʻra mazkur voqea ortidan, Bayannur shahri chekkasida dam olayotgan 13 kishi suvda oqib ketgan. Qishloq xoʻjaligi markazi yaqinlarida yuz bergan ushbu voqeada bir kishi qutqarilgan.

Xitoyda iyul oyidan beri noqulay ob - havo sharoitlari kuzatilmoqda. Musson yomgʻirlari esa ham shimolda ham janubda muammo tugʻdirmoqda.

Ob - havo boʻyicha mutaxassislar ushbu oʻzgaruvchan ob - havo sharoitini iqlim inqirozi bilan aloqali ekanini qayd etmoqda. Kutilmaganda sodir boʻlgan sel falokatlari esa, minglab insonni oʻz uy - joyidan mahrum qilar ekan, ayni vaqtda, milliardlab dollarlik iqtisodiy yoʻqotishlarga ham yoʻl ochmoqda.

Bayannur, mamlakatning muhim don va yogʻ ishlab chiqarish bazasi boʻlishdan tashqari qoʻy yetishtirish sohasida ham mashhurdir.

Tavsiya etiladi

Uzoq tanaffusdan so‘ng yuk tashish qayta tiklandi

Mamlakatning eng kichik provinsiyasi hisoblangan Xaynanda 3.5 oydan beri xizmat bermagan, boshqacha qilib aytganda toʻxtatib qoʻyilgan yuk tashish ishlari qayta boshlandi. Milliy axborot agentliklari bergan ma’lumotga koʻra qishloq xo‘jaligi masalalari bo‘yicha rasmiylar uzluksiz yoʻqqan yogʻingarchilik tufayli kemalar portlarda maxsus ishga tushirimagan.

Ichki Mongoliyadagi suv toshqini Pekindan taxminan 1000 km uzoqlikda joylashgan hududda sodir bo‘lgan. O‘tgan oy oxirida Pekinda ham kuchli yomg‘ir yog‘ib, kamida 44 kishining hayotiga zomin bo‘lgan va 70 mingdan ortiq insonni evakuatsiya qilishga majbur qilgan edi.

Markaziy hukumat o‘tgan hafta tabiiy ofatlarga yordam berish uchun 430 million yuan (59,9 million AQSh dollari) miqdorida yangi mablag‘ ajratilganini e’lon qildi. Aprel oyidan beri ajratilgan umumiy mablag‘ kamida 5,8 milliard yuanga yetdi.

 

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us