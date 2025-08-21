Isroil armiyasi, qamaldagi Falastin aholisiga qarshi genotsidni kuchaytirib, G'azo shahrini qayta egallash uchun davom etayotgan hujumida "yangi bosqich"ga kirganini e'lon qildi.
"Biz G'azo shahriga qarshi operatsiyaning birinchi bosqichini boshladik. Endilikda kuchlarimiz atrofdagi hududlarni nazoratga oldi", - dedi armiya vakili Effi Defrin matbuot anjumanida.
Defrinning ta'kidlashicha, armiya "Gid'on aravalari" kod nomini olgan quruqlikdagi operatsiyasining ikkinchi bosqichiga kirgan. Uning ta'kidlashicha, "Bugun Xamas operatsiyadan oldingi Hamas emas". Defrinning so‘zlariga ko‘ra, Bosh shtab rahbari Eyal Zamir 60 ming nafar zahiradagi askar uchun yangi buyruq chiqargan va hozirda xizmat qilayotgan 20 ming askarning xizmat muddatini uzaytirgan. Shuningdek, u Isroil armiyasi G‘azoning 75 foizi ustidan “operativ nazorat” o‘rnatganini da’vo qildi.
Majburiy joy almashish
Bosh vazir Benyamin Netanyaxuning Urush kabineti 8 avgust kuni G'azo shahridan boshlab, hududni bosqichma-bosqich qayta ishg'ol qilish rejasini tasdiqladi.
Rejaga ko‘ra, taxminan 1 million falastinlikni janubga quvib chiqarish, shaharni qamal qilish va aholi turar joylariga quruqlikdan reydlar o‘tkazish kerak.
11 avgust kuni Isroil G‘azo shahrining Zaytun mahallasiga keng ko‘lamli hujum boshladi. Guvohlar portlovchi moddalar o‘rnatilgan robotlar bilan uylarni portlatish, artilleriya otishmalari, tartibsiz otishmalar va tinch aholining ommaviy ko‘chirilishi haqida xabar berishdi. Isroil genotsidi
Isroil 2023-yil oktabr oyidan beri G‘azoda 62 100 dan ortiq falastinlikni qirg‘in qildi.
Bir necha oylik bombardimonlar hududni vayron qilgan bir paytda, BMT qo‘llab-quvvatlagan ekspertlar ommaviy majburiy ochlikdan ogohlantirmoqda.
O‘tgan yilning noyabr oyida Xalqaro jinoiy sudi Netanyaxu va sobiq mudofaa vaziri Yoav Gallantni G‘azoda sodir etgan urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun hibsga olishga order bergan edi. Isroil ham Xalqaro sudda genotsid ishi bilan yuzlashmoqda.
G'azo shahridagi qirg'in genotsidning burilish nuqtasidir, chunki Isroil hukumati xalqaro norozilik kuchayib borayotganiga qaramay, hududni qayta egallash bo'yicha uzoq muddatli rejalarini ochiqchasiga bayon qiladi.