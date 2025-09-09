Tashkilotchilarga ko‘ra, “Oilaviy qayiq” nomi bilan tanilgan Global Sumud flotiliyasining (KSF) asosiy kemalaridan biri Tunis qirg‘oqlari yaqinida uchuvchisiz samolyot tomonidan hujumga uchragan.
Portugaliya bayrog‘i ostidagi kemada KSF Ijroiya qo‘mitasi a’zolari va boshqa faollar bo‘lgan.
Dushanba kuni kechqurun AQShda joylashgan Instagram ijtimoiy media platformasida e'lon qilingan bayonotda "Barcha yo'lovchilar va ekipaj xavfsiz. Tergov davom etmoqda va qo'shimcha ma'lumotlar mavjud bo'lganda darhol baham ko'riladi".
Bayonotda, shuningdek, "Bizni qo'rqitish va vazifamizga to'sqinlik qilish maqsadida qilingan hujumlar bizni qo'rqitmaydi. G'azodagi blokadani buzish va G'azo xalqi bilan birdamlikda bo'lish tinch missiyamiz qat'iyligicha qolaveradi" deb ifoda etildi. KSF Ijroiya qo'mitasi a'zosi Ajar, Instagramda tarqatgan videomurojaatida, "Dron to'g'ridan-to'g'ri (qayiq) ustidan uchib ketdi, bomba tashladi va bomba portlaganda qayiq yonib ketdi" dedi.
Global Sumud flotiliyasi arabcha "sobitlik" degan so'z bilan atalgan bo'lib, u turli mamlakatlardan kelgan ishtirokchilar, jumladan, shifokorlar, jurnalistlar va faollar bo'lgan 20 ga yaqin qayiqdan iborat.
Tashabbusga tunisliklar, turk fuqarolari va Yevropa, Afrika va Osiyodan 150 ga yaqin faollar kiradi.
Avgust oyi oxirida flotiliya Barselonadan jo'nab ketgan bo'lsa, boshqa bir guruh Italiyaning Genuya shahridan jo'nab ketdi. Chorshanba kuni flotiliya Tunisdan G'azoga jo'nab ketishi kutilmoqda.
Tashabbus Isroil blokadasiga qarshi chiqish va G'azoga gumanitar yordam yetkazishni maqsad qilgan.
Genotsid va ocharchilik
BMT tomonidan qo‘llab-quvvatlangan Integratsiyalashgan oziq-ovqat xavfsizligi faza tasnifi (IPC) 22 avgust kuni G‘azo shimolida ocharchilik boshlangani va Isroil blokadasi davom etsa, tarqalib ketishi mumkinligi haqida hisobot chiqardi. Isroilning G'azodagi genotsidi juma kuni o'zining 700-kuniga kirdi, shu vaqt ichida Isroil 64,5 mingdan ortiq falastinlikni, asosan ayollar va bolalarni o'ldirdi.
Genotsid paytida Isroil G'azoning katta qismini vayron qildi va deyarli butun aholini ko'chirdi.
O‘tgan yilning noyabr oyida Xalqaro jinoiy sudi Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxu va sobiq mudofaa vaziri Yoav Gallantni G‘azoda sodir etgan urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun hibsga olishga order bergan edi.