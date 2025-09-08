Nepal matbuoti xabarlariga ko‘ra, Katmandu politsiyasi hukumatga qarshi namoyishchilarga qarata o‘t ochgan, natijada kamida 10 kishi halok bo‘lgan va ko‘plab odamlar yaralangan.
Davlat televideniyesiga ko‘ra, dushanba kuni ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash va hukumat korruptsiyasiga qarshi norozilik bildirgan yoshlar parlamentga kirishga uringanida, politsiya olomonni tarqatish uchun ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina o‘qlardan foydalangan, natijada bir necha kishi halok bo‘lgan va yaralangan.
Dushanba kuni oʻn minglab namoyishchilar Nepal poytaxti koʻchalariga chiqib, hukumat nazorati ostida boʻlgan va roʻyxatdan oʻtish talab qilingan Facebook, YouTube va YouTube kabi ijtimoiy media platformalarining yopilishiga norozilik bildirishdi.
Namoyishchilar parlament binosi atrofini o‘rab turgan tikanli sim to‘siqlarni buzib o‘tdi va politsiyani chekinishga majbur qildi. Politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv purkagichlardan foydalangan, biroq ularning soni ko'p bo'lgan va parlament majmuasiga boshpana olishga majbur bo'lgan.
Vaziyat keskinligicha qolar ekan, hukumat dushanba kuni parlament, hukumat kotibiyati, prezident qarorgohi va shaharning muhim hududlarida komendantlik soati joriy qildi.
Olomon “Ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashni to‘xtating, korruptsiyani to‘xtating, ijtimoiy tarmoqlarni emas”, deb hayqirdi va qizil va ko‘k davlat bayroqlarini hilpiratdi.
Dushanba kungi miting Z avlodi tomonidan norozilik deb nomlandi, bu odatda 1995 va 2010 yillarda tug'ilganlarni nazarda tutadi.
Hukumat Nepalda keng tarqalgan yigirmaga yaqin ijtimoiy media platformalariga rasmiy roʻyxatdan oʻtish uchun qayta-qayta xabarnomalar yuborganini taʼkidladi. Roʻyxatdan oʻta olmagan platformalar oʻtgan haftadan boshlab bloklangan.
TikTok, Viber va yana uchta platforma roʻyxatdan oʻtishni talab qiladigan uzluksiz ishlashda davom etmoqda. Rasmiylarning bu harakati parlamentda ijtimoiy tarmoq platformalari “to‘g‘ri boshqarilishi, hisobdorligi va mas’uliyati” bo‘lishi shartligi haqidagi qonun loyihasi muhokamasi ochilishiga to‘g‘ri keldi.
Qonun loyihasi kompaniyalardan mamlakatda aloqa idorasi yoki vakil tayinlashni talab qiladi. Biroq, bu senzura vositasi va hukumat muxoliflarini internetdagi noroziliklari uchun jazolashga urinish sifatida tanqid qilingan.
Huquq guruhlari qonun loyihasi so'z erkinligini cheklash va asosiy huquqlarni buzishga urinish, deb ta'kidlamoqda.
Nepal 2023-yil noyabrida TikTok ilovasini “ijtimoiy totuvlikni buzish, xayrixohlikka putur yetkazish va nomaqbul kontentni tarqatish” uchun taqiqlagan edi.
Biroq, o'tgan yili TikTok rahbarlari mahalliy qonunlarga rioya qilishga va'da berganidan so'ng, taqiq bekor qilindi. 2018 yilda pornografik saytlarni taqiqlovchi qonun qabul qilindi.